“Zwischen Wurzeln und Gegenwart!“

Artist: Papa Roach

Herkunft: Vacaville, USA

Album: Crooked Teeth

Spiellänge: 35:50 Minuten

Genre: Rock, Metal, Nu Metal

Release: 19.05.2017

Label: Eleven Seven Music / Warner ADA

Link: https://www.facebook.com/paparoach/

Bandmitglieder:

Gesang – Jacoby Shaddix

Gitarre und Gesang – Jerry Horton

Gitarre, Bass und Gesang – Tobin Esperance

Schlagzeug und Gesang – Tony

Tracklist:

Break The Fall Crooked Teeth My Medication Born For Greatness American Dreams Periscope (Feat. Skylar Grey) Help Sunrise Trailer Park (Feat. Machine Gun Kelly) Traumatic None Of The Above Bonus – Ricochet Bonus – Nothing Bonus – Bleeding Through

Der Gesichtsverlust der Nu Metal-Spitze ist mit Abstand die heftigste Veränderung eines Genres der noch harten Klänge. Linkin Park, das wohl beste oder in diesem Fall schlechteste Beispiel, die ihren Ruf in der Szene mehr als deutlich verspielt haben. Dafür läuft die Mucke halt auf Mainstream-Sendern oder im allgemeinen Rock-Pop-Programm. Nicht ganz so dramatisch verändert haben sich Blink 182, bei Limp Bizkit sieht man eher die Linkin Park Parallelen. Die Kalifornier Papa Roach stehen da irgendwo zwischen den Stühlen, stecken aber mit dem gewissen Herzblut die Eier in den schmalen Türschlitz, um die Tür in harte Regionen nicht zufallen zu lassen. Auf dem neuen Werk Crooked Teeth, welches in den nächsten Tagen um den Globus gejagt wird, findet man keinen Hit wie Last Resort, aber man kommt mit dem Stil trotzdem nach fast zwei Jahrzehnten im Business noch klar.



Gerade einmal zwei Besetzungswechsel vollzogen die Amerikaner in den 24 Jahren seit ihrer Gründung. Break The Fall, der Opener des nunmehr achten Langeisens, hat durchaus Power Parts, mit denen Freunde der ersten Stunde eine Beziehung eingehen können. Die mehr elektronischen Elemente werden nicht verheizt und kommen gut im Gehörnerv, und diese gute Grundstimmung wird direkt in den Titeltrack projeziert. Bei F.e.a.r. schwankte ich zwischen: „arschgeil“ und „völlig überbewertet“. Da steht Crooked Teeth deutlich auf solideren Beinen und kann in fast allen Kompositionen überzeugen. Sprechgesangseinlagen wie z.B. bei My Medication muss man mögen und bilden im Prinzip keine Überraschung mehr. Um den Punkt Gesichtsverlust noch einmal aufzugreifen: Sänger und Gesicht der Band Jacoby Shaddix kann beruhigt in den Spiegel sehen, ohne sich selber fragen zu müssen, was für einen Blödsinn man in den letzten Jahren nur angestellt hat. Papa Roach nimmt man die Entwicklung ab, die eben eine Veränderung mit sich bringt und nicht präzise darauf ausgelegt wurde, die Verkaufszahlen durch Möchtegern-Fans zu pushen. Nach den anfangs kernigeren Melodien haben balladenähnliche Refrains wieder Platz auf der Scheibe, und neben Nu Metal bleiben stampfende Elektro-Umsetzungen die prägende Handschrift in alternativen Soundmustern.