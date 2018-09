Das deutsche Metal-Kommando Primal Fear hat kürzlich bekanntgegeben, dass es einen neuen Plattenvertrag bei Nuclear Blast Records unterzeichnet hat. Nun steht die Band kurz davor, ihre 25 Shows umfassende Apocalypse Over Europe-Tour diesen Freitag in Mannheim zu beginnen. Musikalisch wird der Fokus dabei auf ihrem aktuellen Langeisen Apocalypse liegen. Als Special Guests werden keine Geringeren als die US-Heavy Metal-Pioniere Riot V mit dabei sein, eröffnet werden die Abende von den französischen Heavy Metallern Existance. Weitere Details gibt es unten.

Hier gibt es den passenden Tourtrailer zu sehen:

Passend zum Tourstart erscheint auch eine auf 1.000 Stück limitierte 7″-Vinylsingle mit dem neuen, bislang unveröffentlichten Track Crucify Me sowie einer Liveversion des Klassikers Nuclear Fire. Vokalist Ralf Scheepers erklärt stolz: „Es ist der perfekte Zeitpunkt, um das Biest noch einmal zu entfesseln; mit der geballten Kraft einer hochmotivierten Plattenfirma und einer bis zum Äußersten entschlossenen Band. Loyal und vereint – zurück zu unseren Wurzeln; freut euch auf das harte Crucify Me.“

20 Years Of Primal Fear

Apocalypse Over Europe

w/ Riot V, Existance

28.09. D Mannheim – MS Connexion Complex

29.09. D Memmingen – Kaminwerk

30.09. H Budapest – Barba Negra

02.10. A Salzburg – Rockhouse

03.10. I Mailand – Legend Club

04.10. F Grenoble – L’llyade

05.10. E Barcelona – Salamandra 1

06.10. E Madrid – Mon

07.10. E Bilbao – Santana 27

10.10. F Paris – Petit Bain

11.10. UK London – The Dome

12.10. B Vosselaar – Biebob

13.10. NL Apeldoorn – Podium Gigant

14.10. D Bochum – Zeche

16.10. D Hamburg – Markthalle

17.10. D Rostock – Alte Zuckerfabrik

18.10. D Berlin – Lido

19.10. CZ Zlín – Masters of Rock Café

20.10. D Cham – L.A.

21.10. SLO Ljubljana – Kino Šiška

23.10. A Graz – Explosiv

24.10. CZ Prag – Nová Chmelnice

25.10. CH Pratteln – Z7

26.10. D Stuttgart – LKA Longhorn

27.10. D Geiselwind – MusicHall

Weitere Primal Fear-Termine:

Apocalypse Japan Tour

w/ Sinner

11.11. J Tokio – Duo Music Exchange

12.11. J Nagoya – Club Quattro

13.11. J Osaka – Umeda Club Quattro

Apocalypse Australia Tour

w/ Sinner, Horizons Edge

16.11. AUS Melbourne – Max Watt’s

17.11. AUS Sydney – Max Watt’s

15.12. D Karlsruhe – Knock Out Festival *NEU*

Weitere Infos:

www.primalfear.de

www.facebook.de/primalfearofficial

www.instagram.com/primalfearofficial

www.nuclearblast.de/primalfear

