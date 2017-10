Die schwedische Schwermetall-Speerspitze RAM bringt ihr packendes neues Album Rod diesen Freitag, den 3. November via Metal Blade Records heraus!

Um die Vorfreude auf das Album weiter zu steigern, haben RAM jetzt mit Incinerating Storms die dritte und letzte Single aus dem Album veröffentlicht. Checkt sie hier an: https://www.youtube.com/watch?v=rUmbKLAqnw

Einen full-production-Videoclip zur zweiten Single On Wings Of No Return gibt es hier zu sehen.

Das Lyricvideo zur ersten Single Gulag könnt ihr euch nach wie vor hier ansehen und die Scheibe auch gleich in diesen Formaten pre-ordern:

–Digipak-CD

–schwarzes Vinyl, 180g

–orange red Vinyl (EU-exklusiv – 500 Einheiten)

–flame splatter Vinyl (EU-exklusiv – 200 Einheiten)

–red brown marbled Vinyl (ebay-exklusiv – 100 Einheiten)

–Boxset (500 Einheiten) mit Album auf orange-brown/black-marbled Vinyl, Digipak-CD, und Flagge, Rückenaufnäher plus Fotokarte (handsigniert von allen Bandmitgliedern) sowie die 7-Inch-Single Monuments Of Masters mit Coverversionen von Venom (In League With Satan) und Exciter (Beyond The Gates Of Doom).

* exklusive Bundles mit Shirt und digitale Optionen sind ebenfalls erhältlich!

Des Weiteren haben RAM den Soundcheck des Deaf Forever Magazins gewonnen und dabei 59 Konkurrenten auf die Plätze verwiesen. Sänger Oscar ist außerdem auf dem Frontcover zu sehen!

Rod:

1. Declaration of Independence

2. On Wings of No Return

3. Gulag

4. A Throne at Midnight

5. Ramrod the Destroyer, Pt. 1: Anno Infinitus

6. Ramrod the Destroyer, Pt. 2: Ignitor

7. Ramrod the Destroyer, Pt. 3: The Cease to Be

8. Ramrod the Destroyer, Pt. 4: Voices of Death

9. Ramrod the Destroyer, Pt. 5: Incinerating Storms

10. Ramrod the Destroyer, Pt. 6: Ashes

RAM Lineup:

Oscar Carlquist: Vocals

Morgan Pettersson: Drums

Harry Granroth: Gitarre

Martin Jonsson: Gitarre

Tobias Petterson: Bass

