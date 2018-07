Rotten Sound – Suffer To Abuse (EP)

Fazit: Exzellenter Grindcore von Rotten Sound aus Finnland. Grimmige Songs mit massiven Aggressionen werden hier perfekt geliefert. Suffer To Abuse liefert sieben kurze scharfe Songs, die in Mark und Bein gehen! Schade ist, dass die EP wirklich sehr kurz ist. Eine doppelte Anzahl an Tracks wäre auch noch als EP durchgegangen.



Anspieltipps: Stressed Mess, Harvester Of Boredom, One Hit Wonder