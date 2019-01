RÛR - RÛR

Fazit: Wow! Also RÛR hat mich mit dieser Veröffentlichung wirklich mal sprachlos gemacht. Alleine die Atmosphäre des Albums ist ein absolutes Highlight. Vor allem wenn man bedenkt, was man alles in einen 15 Minuten langen Track einfließen lassen kann, ohne dass es einem wie eine Ewigkeit vorkommt - das ist gar nicht so einfach, doch C.L. hat dies mit links gemacht. Für mich eine wirkliche Überraschung und jeder, der guten Black Metal hören möchte ohne viel Satan und so weiter, sollte hier unbedingt reinhören!



Anspieltipps: I und III