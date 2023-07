Als Musiker und Fan der härteren Klänge kommt man nicht nur viel herum (ihr kennt das bestimmt auch), sondern sieht dabei allerlei Interessantes und Kurioses. Da fallen mir spontan so krasse Festivals wie das Brutal Assault oder die Woche Metal-Urlaub auf den Metaldays in Slowenien ein.

Dass man aber für coole Konzerte, Festivals und einer guten Metal-Community nicht immer Hunderte von Kilometern fahren muss, möchte ich hier mal ein bisschen herausheben: Dank vieler Metalvereine ist die Konzertlandschaft nicht nur in urbanisierten, sondern vor allem in ländlichen Bereichen stärker ausgeprägt, als man denkt. Dies wurde mir mal wieder bewusst, als ich das Vergnügen hatte, beim Metalverein in Saalfeld vorstellig zu werden.

Saalfeld … wo ist das denn? Der kleine, verschlafene Ort liegt etwa eine gute Autofahrstunde südlich von Erfurt an der (wer hätte es gedacht) Saale. Als Großstädter würde man davon ausgehen, dass hier nicht viel abzugehen scheint. Tja, weit gefehlt, würde ich mal behaupten. Denn der Saalfelder Metal Stammtisch e.V. macht hier großartige Arbeit und veranstaltet nicht nur im Schnitt sieben Konzerte pro Jahr, sondern ist auch mit Metal-Discos und anderen Highlights (Total Thrash Kinobesuch oder eine Bustour zum Heaven Shall Burn Konzert nach Erfurt) am Start. Apropos Highlights und Heaven Shall Burn: Die Musiker stammen aus Saalfeld und sind ebenfalls Mitglieder im Metalverein.

Jetzt aber mal ein paar harte Fakten: Wie konnte es anders sein, haben sich aus einer Bierlaune heraus 2010 ein paar Freunde zusammengetan, um ihr Potenzial zu bündeln. Mittlerweile ist der Verein auf eine beachtliche Größe von 80 Mitgliedern angewachsen, bei dem es aber einen „leichten“ Überhang an Männern gibt. Woran das liegt, kann man nur vermuten. Der Saalfelder Metalverein freut sich über weiteren Zuwachs, vor allem von Mädels und jungen Leuten. Einmal im Monat gibt es einen Stammtisch in der Saalfelder Vereinskneipe Klause und es werden auch Mitgliederumfragen gestartet. Ziel dieser Umfragen ist, unter anderem, abzuklären, welche Bands eingeladen werden. Bisschen off topic: Dank so einer Umfrage hatte ich das Vergnügen, mit Critical Mess in Saalfeld zu spielen.

Es werden aber nicht nur überregionale Bands angefragt und eingeladen, sondern die Nachwuchsförderung ist ein essenzieller Bestandteil des Vereins. Jede*r Musiker*in aus ländlicheren Gebieten weiß, wie schwierig es ist, ein Netzwerk aufzubauen und Livekonzerte zu spielen. Zwar können das Internet und soziale Medien eine Hilfe sein, doch ist das eher zweitrangig. Man brauch einfach auch die Erfahrung auf der Bühne. Der Verein bietet jungen Bands die Möglichkeit, Live-Erfahrung zu sammeln, was ich persönlich sehr großartig finde.

Ihr kommt aus der Ecke Saalfeld und habt noch nichts von dem Verein gehört? Und meine kleine Ausführung hat euer Interesse geweckt?

Dann seid herzlich eingeladen, euch einfach mal zu melden. Die geht unter folgenden Adressen:

www.slf-metal.de

https://www.facebook.com/slf.metal

https://www.instagram.com/saalfeld_metal

Wenn ihr aber so gar nicht aus dem Großraum Erfurt kommt, euch aber interessiert, wie man einen Metalverein gründet, könnt ihr ebenso bei den Jungs und Mädels anfragen. Denn: Auch ein Netzwerk aufzubauen, ist wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit!