Sam Alone & The Gravediggers: Neues Video „Crucify“ und Tour im Juli/August

Sam Alone & The Gravediggers: Neues Video „Crucify“ und Tour im Juli/August

Anfang letzten Jahres erschien das SAM ALONE & THE GRAVEDIGGERS Debüt mit dem schicken Titel „Tougher Than Leather“ auf People Like You Records.





Das Solo-Album des Devil in Me Sängers aus Portugal überzeugt mit 11 rauhen Folk-Rock-Punk Perlen, die Fans von Gaslight Anthem, Bruce Springsteen oder auch Frank Turner nur zu empfehlen sind.





Passend zu der anstehenden Deutschland-Tour, steht mit ein brandneues Video online. „Crucify“ ein brandneues Video online.





SAM ALONE & THE GRAVEDIGGERS Live:

01.07.17 (DE) Giebelstadt – Mission Ready Festival 02.07.17 (CH) Zürich – Dynamo 05.07.17 (DE) Hannover – Bei Chez Heinz 06.07.17 (DE) Trier – Ex Haus 08.07.17 (DE) Prölsdorf – Krach am Bach 08.07.17 (DE) Lindau – Stadtfest 12.08.17 (DE) Vilmar – Tells Bells Festival 14.08.17 (AT) Schwanenstadt – Wild Austria Festival 18.08.17 (DE) Frankfurt – Nachtleben 19.08.17 (DE) Saarwellingen – Akustik Open

Quelle: www.starkult.de

Kommentare

Kommentare