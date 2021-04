Filmtitel: Schitt’s Creek – Staffel 1

Sprachen: Deutsch, Englisch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 273 Minuten + ca. 49 Minuten Bonusmaterial

Genre: Komödie, Drama

Release: 16.04.2021

Regie: Jerry Ciccotitti, Paul Fox

Link: https://www.edel.com/

Produktion: Edel Germany Gmbh

Schauspieler:

Eugene Levy, Catherine O’Hara, Dan Levy, Annie Murphy, Jennifer Robertson

Schitt’s Creek ist eine kanadische Produktion und vereint Drama und Komödie. Die Grundideen der Story stammen von Eugene Levy und seinem Sohn Daniel Levy. Im Januar 2015 feierte das Projekt seine Premiere beim Sender CBC/Radio-Canada. Bei uns in der Republik wird die Serie seit Dezember 2018 bei TVNOW angeboten. Insgesamt wurden sechs Staffel abgedreht, die letzte endete im letzten Jahr und bringt nun die Edel Germany GmbH ins Spiel. Edel ist eins der bekanntesten unabhängigen Medienkonzerne Europas und hat ihr Netzwerk im Musik- und Filmbusiness gespannt. Seit Mitte April kann man nun Schitt’s Creek – Staffel 1 über das Unternehmen erwerben.

Die Handlung von Schitt’s Creek – Staffel 1:

Die Kameras folgen den Ehepartnern Rose. Johnny stellt einen reichen Videotheken-Magnaten dar und Moira eine Soap-Darstellerin. Ihre Kinder David und Alexis komplettieren das Familienglück, bis sie ihr komplettes Vermögen verlieren, da ihr Manager keine Steuern für sie entrichtet hat. Es bleibt das aus Spaß erworbene kleine Kaff Schitt´s Creek, welches sich die Familie zum Geburtstag geschenkt hatte, um einen neuen Start ins Leben zu beginnen.

Dort werden sie aufgrund der vorliegenden Situation dazu genötigt, in einem etwas heruntergekommenen Motel in zwei nebeneinanderliegenden Zimmern zu leben. Bei dem aus der Not gezwungenen Versuch, ihr Leben an die neuen Gegebenheiten und Örtlichkeiten anzupassen, müssen alte Tugenden hinterfragt werden, schließlich hat sich das Leben um 360 Grad gewandelt.