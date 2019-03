Via Facebook haben Secutor ihren neuen Sänger Peter Cüsters vorgestellt:

„Das Warten hat nun offiziell ein Ende.

Wir freuen uns EUCH endlich unseren neuen Mann an den Stimmbändern präsentieren zu können.

Mit Peter haben wir einen Sänger gefunden, der das nötige Feuer mitbringt und mit Vollgas bereits seit einigen Wochen dabei ist. Wir freuen uns jetzt schon sehr auf die anstehende gemeinsame Zeit und arbeiten fleißig an neuem Material, damit wir euch so schnell wie möglich unseren neuen Longplayer präsentieren können.

Das erste Mal wird er mit uns am 2.5. im JUZ Andernach im Rahmen der DVD Release auf der Bühne stehen. Freut euch auf frischen Wind.

Eure Secutoren.“ Quelle: Secutor/Peter Cüsters

