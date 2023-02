Sherlock Holmes – Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs / Folge 50: Ludwig II. – Der Tod im Würmsee

Die beliebte Hörspielreihe Sherlock Holmes feierte im Dezember ihre fünfzigste Auflage. Veröffentlicht wurde die Krimiserie von Titania Medien, die sich im Hörspielsektor in den letzten zwanzig Jahren etabliert haben. Die Vertonungen der berühmten Erzählungen von Sir Arthur Conan Doyle erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit. Die geheimen Fälle des Meisterdetektivs in der Folge 50: Ludwig II. – Der Tod im Würmsee kommt auf eine Laufzeit von ca. 122 Minuten, die in angenehmen Drei-Minuten-Sequenzen gegliedert wurden. Die Story springt zum Pfingstsonntag, dem 13. Juni 1886, als Ludwig der II. von Bayern unter ungeklärten Umständen im Würmsee zu Tode kam. Gefunden wurde er von seinem behandelnden Prof. Dr. Bernhard von Gudden, der als Psychiater fungierte. Im nicht allzu tiefen Wasser fand Ludwig den Tod. Die Ermittlungsergebnisse des Meisterdetektivs Sherlock Holmes wurden bislang unter Verschluss gehalten und erst jetzt in dieser Folge veröffentlicht.

Die warmen Farben der Sprecher, die impulsiven Wendungen und die emotional getragenen Ausbrüche bringen Abwechslung in die Erzählungen. Technisch auf einem hohen Level, können Sampler und Einspielungen für weitere akustische Aufhänger sorgen. Kutschen und weitere Klänge aus dem späten 18. Jahrhundert lassen den Hörer in eine Epoche zurückgleiten, die bereits 250 Jahre zurückliegt. Die Geschichte kann als durchaus knifflig betrachtet werden, daher sollte der Konsument auf der Hut sein, um keine Details zu verpassen. Das anfängliche Geplänkel bringt einen Neueinsteiger schnell in Stellung. Der Fall ist in sich stimmig und geschlossen, was zu keinen Problemen bei der Handlung führt. Jemand, der nur gelegentlich zu Hörbüchern greift, fühlt sich direkt abgeholt. Alle Sprecher gefallen mir persönlich sehr gut. Aus der Masse springt Joachim Tennstedt, der einen gute Job macht. Die grundlegende Gestaltung von Sherlock Holmes dürfte bekannt sein. Wer früher gerne zu den Krimis gegriffen hat und aktuell nicht zum Lesen kommt, für den ist diese Möglichkeit ganz klar eine Option.