Die kanadischen Heavy Metal Maniacs Skull Fist haben angekündigt, ihr drittes Studioalbum Way Of The Road am 26. Oktober 2018 via NoiseArt Records zu veröffentlichen.

Heute präsentiert die Band gleich zwei neue Songs. No More Running ist die zweite Singleauskopplung des kommenden Albums. Bestellt Way Of The Road jetzt digital vor und erhaltet damit auch No More Running und die erste Single You Belong To Me als Sofort-Download oder streamt die Songs. No More Running ist außerdem als Lyric-Video auf YouTube verfügbar: https://youtu.be/SHDxKpZq6GE

Als besonderes Geschenk für ihre Fans, hat die Band nun auch einen weiteren Song veröffentlicht. Das Lyric-Video zu Stay True ist ab sofort auf YouTube verfügbar: https://youtu.be/24NY5tr0jdM

Die Band kommentiert:

„Two mellower tracks from the new record. I feel like they sorta belong together and just couldn’t decide which to release so went with both of em. They’re pretty chilled out tracks. Don’t worry though, we didn’t go soft, just had some shit I wanted to get off my chest. There’s some real heavy stuff in the record as well.“

Das Video zur ersten ersten digitalen Single You Belong To Me gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/AbGtTcRVupU

Den ersten Album Trailer könnt ihr Euch hier anschauen: https://youtu.be/qNiP2wn5lZU

Bestellt Euch Way Of The Road hier vor: http://wayoftheroad.noiseart.eu/

Die Trackliste liest sich wie folgt:

1. You belong to me

2 . No more running

3. I am a slave

4. Witch hunt

5. Way of the road

6. Heart of Rio

7. Better late than never

8. Don’t cross me

9. Stay true

Ein starker moralischer Kompass im Kampf gegen noch stärkere Drinks wenn Skull Fist wieder ihre ersten Riffs zücken und ein drittes Studioalbum voller Authentizität, Ehrlichkeit und zwielichtiger Texte ins Haus steht, fühlt es sich an, als würde man in einem Meer verwirrender Schwermetallmoral ertrinken. Denn das Quartett aus Toronto/Kanada, befindet sich in einem lebenslangen Kampf zwischen nostalgischem Heavy Metal und einem beharrlichen Verlangen nach Glückseligkeit und persönlichem Frieden. Und jetzt entzünden sie es erneut, dieses Feuer, das mit dem Debüt-Album zu lodern begonnen hatte und mit jeder Note des 9-Track-schweren neuen Longplayers Way Of The Road noch einen Funken weiterspringt.

