Slayer-meister – Thrashiger Hörnerwhiskey

Slayer Gitarrist Kerry King: „Wir hatten über die Jahre gute Zeiten mit Jägermeister!“

Die US Thrash Giganten sind auf Abschiedsreise und beenden ihre fast 40-jährige Erfolgsgeschichte. Bevor man aber in die wohlverdiente Rockerrente geht, kommt man im Sommer noch einmal für einige Shows, u.a. beim Download Festival, Sweden Rock Festival, Rock Am Ring, Graspop Metal Meeting, Hellfest und Resurrection Fest, nach Europa zurück. Passend dazu zollt der Kräuterlikör Hersteller den Kult Trashern mit einer limitierten Sonderedition des Hörnerwhiskeys Tribut.

Die Sonderauflage des Slayer-meister ist auf 500 Flaschen limitiert und wird sicherlich im Schnelldurchgang ausverkauft sein. Jede der 1,75 l Flaschen trägt den bekannten Slayer Schriftzug und ist mit maßgeschneiderten Slayer Kunstwerken verziert. Das metallische Tröpfchen wird in einer schönen Holzbox geliefert, in die ebenfalls der Slayer Schriftzug eingraviert wurde.

Eine in die Holzbox eingravierte Botschaft lautet: „In den letzten 40 Jahren haben Slayer als die Könige des Thrash gehandelt. Ihr kompromissloser Klangangriff war unerbittlich und ihre Herangehensweise an Musik und Leben hat ihnen Horden von engagierten Metalheads auf der ganzen Welt eingebracht.“

Slayer Gitarrist Kerry King sagt dazu: „Wir hatten über die Jahre gute Zeiten mit Jägermeister! Wir freuen uns sehr, dass sie eine limitierte Anzahl von Flaschen produzieren, um uns zum Ende unserer Zeit zu ehren. Sie sehen toll aus! Ich fühle mich geehrt, dass wir bei unseren Freunden von Jägermeister so ein hohes Ansehen genießen. Ich kann es kaum erwarten, eine der Flaschen in Händen zu halten“.

Jägermeister Musikmanager Tom Carson fügt hinzu: „Wir feiern eine langjährige Freundschaft zu Slayer. Sie sind Legenden, die seit fast 40 Jahren ihr Ding durchziehen. Die Produktion der Slayer Sonderedition-Flasche ist unsere Art, ihr Vermächtnis zu feiern“.

Die begehrten Flaschen sind über den Jägermeister Online-Shop für 100,- £ erhältlich: https://www.jagershop.co.uk/product/slayer

Kommentare

Kommentare