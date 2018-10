Die Metal-Ikonen Soulfly werden ihr zerstörerisches neues Album Ritual am 19. Oktober via Nuclear Blast veröffentlichen. Heute hat die Band passend dazu den siebten Teil einer Albumtrailerserie online gestellt. Seht und hört hier, was Gitarrist/Sänger Max Cavalera über die Zusammenarbeit mit den beiden Gastsängern Randy Blythe und Ross Dolan zu berichten weiß: https://www.youtube.com/watch?v=9n9a0xVkfjI

Ritual wurde von Josh Wilbur produziert, aufgenommen und gemixt. Das Coverartwork stammt vom Künstler Eliran Kantor. Die zusätzlichen Artworks im Booklet stammen von Marcelo Vasco, der auch das Verpackungsdesign entworfen hat. Das Album warten mit einigen Gastauftritte, u.a. von Randy Blythe und Ross Dolan, auf.

Soulflys elftes Studioalbum, Ritual«, könnt Ihr hier in verschiedenen physischen und digitalen Formaten vorbestellen: www.nuclearblast.com/soulfly-ritual

Ritual – Tracklist:

01. Ritual

02. Dead Behind The Eyes (feat. Randy Blythe)

03. The Summoning

04. Evil Empowered

05. Under Rapture (feat. Ross Dolan)

06. Demonized

07. Blood On The Street

08. Bite The Bullet

09. Feedback!

10. Soulfly XI

Mehr zu Ritual:

‚Evil Empowered‘ OFFIZIELLER TRACK:

https://www.youtube.com/watch?v=HB7gYzoVUQw

‚Ritual‘ OFFIZIELLES 360°-TRACKVIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=z2LHZs7xx-w

Trailer #1 – Das Albumartwork:

https://www.youtube.com/watch?v=FPDH-CPWmzo

Trailer #2 – Die Arbeit mit Josh Wilbur:

https://www.youtube.com/watch?v=8W_fTgBx2iY

Trailer #3 – Der Albumtitel:

https://www.youtube.com/watch?v=Y81QdZPqpeY

Trailer #4 – Die Rückkehr der Tribalelemente:

https://www.youtube.com/watch?v=hgJGksz66ZA

Trailer #5 – Die Arbeit mit dem Navajo-Stamm:

https://www.youtube.com/watch?v=S5cNXiAvmbk

Trailer #6 – Die Auswahl der Musik:

https://www.youtube.com/watch?v=HdqwH3tIA-o

Soulfly live:

w/ Incite

25.01. USA Albuquerque, NM – Sunshine Theater

26.01. USA Dallas, TX – Gas Monkey Bar N‘ Grill

27.01. USA Austin, TX – Come and Take It Live

28.01. USA New Orleans, LA – Santos

31.01. – 04.02. USA Miami/Ft. Lauderdale, FL – 70000 Tons of Metal

w/ Kataklysm, Incite, Chaoseum

05.02. USA Orlando, FL – SoundBar.

06.02. USA Atlanta, GA – The Masquerade

07.02. USA Frederick, MD – Cafe 611

08.02. USA Clifton, NJ – Dingbatz

09.02. USA Reading, PA – Reverb / Tsunami Fest

10.02. USA Boston, MA – Brighton Music Hall

11.02. USA New York, NY – Gramercy Theatre

w/ Kataklysm, Incite, Alukah

12.02. CDN Toronto, ON – Mod Club Theatre

13.02. USA Flint, MI – Buick City Events Center

14.02. USA Joliet, IL – The Forge

15.02. USA Ft. Wayne, IN – Piere‘s Entertainment Center

16.02. USA Dayton, OH – Oddbody‘s

17.02. USA Lexington, KY – Manchester Music Hall

18.02. USA Kansas City, MO – The Riot Room

w/ Kataklysm, Incite, Skinflint

19.02. USA Colorado Springs, CO – Sunshine Studios Live

20.02. USA Grand Junction, CO – Mesa Theater

22.02. USA Spokane, WA – The Pin

23.02. USA Seattle, WA – Club Sur

24.02. USA Portland, OR – The Bossanova Ballroom

25.02. USA Petaluma, CA – Phoenix Theater

26.02. USA Los Angeles, CA – 1720

