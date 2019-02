Ganze zehn Jahre ist es her, dass die Goth Rock Legenden The 69 Eyes das letzte Mal in den USA auf Tour waren. Doch nach vielen Jahren des anderweitigen Tourens und zahlreichen Albenveröffentlichungen ist es jetzt an der Zeit und Nordamerika kommt endlich wieder in den Genuss der Helsinki Vampires.

Nachdem The 69 Eyes sich kürzlich mit Dez Fafara und seiner Frau Anahstasia von The Oracle Management zusammenschlossen, ist es Zeit, ein neues Kapitel in ihrer 30-jährigen Rock’n’Roll-Geschichte zu schreiben.

”Bevor wir das neue Album veröffentlichen und uns einem neuen Kapitel in unserer Bandgeschichte zuwenden, kehren wir in das Heimatland von Elvis und den Ramones zurück! Wir können es nicht erwarten, endlich wieder in Memphis und New York und 20 weiteren Städten zu spielen! Die Wartezeit war einfach unerträglich lang, es fühlt sich beinah an, als würden wir aus unseren Gräbern hervorkriechen“, sagt The 69 Eyes-Sänger Jyrki 69.

Nutzt die Chance die Helsinki Vampires endlich wieder in den USA zu erleben auf den folgenden Daten:

The 69 Eyes

Support: MXMS + The Nocturnal Affair

17.04. USA Pittsburg, PA – Crafthouse

18.04. USA Joliet, IL – The Forge

19.04. USA Newport, KY – Thompson House

20.04. USA Memphis, TN – Growlers

22.04. USA Kansas City, MO – The Riot Room

23.04. USA Denver, CO – The Oriental Theater

24.04. USA Salt Lake City, UT – Soundwell

26.04. USA Seattle, WA – El Corazon

27.04. USA Portland, OR – Hawthorne Theater

28.04. USA Sacramento, CA – Holy Diver

30.04. USA San Francisco – DNA Lounge

01.05. USA Los Angeles, CA – Regent Theater

02.05. USA San Diego, CA – Brick By Brick

03.05. USA Las Vegas, NY – Count’s Vamp’d

04.05. USA Mesa, AZ – Club Red *

06.05. USA Dallas, TX – Gas Monkey Live

07.05. USA Austin, TX – Come And Take It Live

08.05. USA Houston, TX – Warehouse Live

10.05. USA West Palm, FL – Respectables

11.05. USA Tampa, FL – The Orpheum

12.05. USA Atlanta, GA – The Masquerade (Hell)

14.05. USA Baltimore, MD – Ottobar

15.05. USA Amityville, NY – Revolution

16.05. USA Brooklyn, NY – The Kingsland

17.05. USA Providence, RI – Fete Music Hall

18.05. USA Philadelphia, PA – The Trocadero **

*ohne MXMS

** ohne MXMS and The Nocturnal Affair

Außerdem haben die Finnen folgende Festivalshows in Europa bestätigt bisher – weitere folgen in Kürze!

31.05. – 02.06. CZ Pilsen – Metalfest Open Air

18. – 20.07. FIN Laukaa – John Smith Rock Festival

Aktuell fügt die Band in Helsinki ihrem 12. Studioalbum den letzten Schliff zu, das voraussichtlich im September 2019 über Nuclear Blast erscheint. Die erste Single wird es bereits ab Mai geben.

The 69 Eyes sind:

Jyrki 69 – Gesang

Bazie – Gitarre, Hintergrundgesang

Timo-Timo – Gitarre

Archzie – Bass, Hintergrundgesang

Jussi 69 – Schlagzeug

Weitere Infos zu The 69 Eyes:

www.69eyes.com

www.facebook.com/the69eyes

www.instagram.com/the69eyesoffical

www.nuclearblast.de/the69eyes

Kommentare

Kommentare