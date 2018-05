The Exploding Boy: exklusiver Stream + gratis Download

The Exploding Boy veröffentlichen diesen Freitag ihr neues Album Alarms!. Als besonderen Leckerbissen gibt es deshalb ab heute eine alternative Version des Tracks Sign O‘ The Times, die auf unserer Soundcloud-Seite angehört und gratis heruntergeladen werden kann: https://soundcloud.com/drakkar-entertainment/the-exploding-boy-sign-o-the-times-rock-version/s-tMA4Q

Diese Version des Songs ist nicht auf dem Album enthalten und wird nur für begrenzte Zeit verfügbar sein! Spread the word!

Das Album ist hier vorbestellbar.

Mehr Infos zu The Exploding Boy: FACEBOOK, INSTAGRAM, TWITT.ER, SPOTIFY

