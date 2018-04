THE HERETIC ORDER werden ihr neues Album „Evil Rising“ am 22. Juni 2018 bei Massacre Records veröffentlichen!

The Band veröffentlichte bereits einen kleinen Teaser, wo man einen Blick auf das Albumartwork erhaschen kann »

Für das Artwork, das neben der Tracklist in all seiner Pracht weiter unten zu sehen ist, wurde abermals Ipoet Poetra (Five Miligrams Artworks) rekrutiert. Die Band legte den Mix und das Mastering von „Evil Rising“ auch erneut in die Hände von Guillermo „Will“ Maya.

Bevor es im Juni als Special Guest mit PIST.ON in Großbritannien auf große PIST.ON Comeback-Tour geht, werden THE HERETIC Order noch 5 lokale Headliner-Shows spielen. Alle Termine sind ebenfalls weiter unten verfügbar.

THE HERETIC ORDER – Evil Rising

1. Prelude

2. Evil Rising

3. Unholy War

4. Hate Is Born

5. Omens

6. Mortification Of The Flesh

7. Under The Cross Of Pain

8. Straight Down (To Hell)

9. The Mask

10. Forest Of The Impale

11. The Scourge Of God

12. Visions

