The Legendary: Atuelle Live Dates und Album Pre-Listening vom Debüt “Let’s Get A Little High“

The Legendary: Atuelle Live Dates und Album Pre-Listening vom Debüt “Let’s Get A Little High“

Musikalische Zutaten von Acts wie Queens of the Stone Age, Led Zeppelin und Guns’N’Roses werden neu gemischt, modern gewürzt und zu einem höllisch scharfen Süppchen verkocht. So schließt The Legendary die Lücke vom Mainstream zum Heavy-Rock-Underground!

Die Geburtsstunde des damaligen Trios schlug 2014 in München. Mastermind Thorsten Rock (vocals/gitarre), der während seiner Zeit in Seattle bereits bei den Mitbegründern der Grunge-Ära Malfunkshun spielte, und Schlagzeuger Stefan Tönjes hatten nur ein musikalisches Ziel: schwitziger Rock’n’Roll mit großen Melodien!

Im Sommer 2016 nahm die Band “Let’s Get A Little High“ in den Weltraumstudios in München mit Max Schlichter als Produzent auf. Elf energetische Rocker sorgen darauf für fliegende Haare und heisere Kehlen.

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung der Single “Half A Devil“ erscheint nun endlich das Debüt Album “Let’s Get A Little High“ am 19. Mai. Danach geht es dann nebst einigen Festival Dates im Vorfeld als Support für die Norweger von Pristine im September auf Tour!



Knapp eine Woche vor Veröffentlichung gibt es jetzt das komplette Album Pre-Listening, hier zu hören: https://soundcloud.com/thelegendaryband/sets/the-legendary-lets-get-a-little-high



In bester DIY-Manier selbst produziert, präsentiert das Münchner Hardrock-Quartett das offizielle Video zu „Half A Devil“ an dieser Stelle: https://www.youtube.com/watch?v=NquBVZGRSgk



Ein fetter ZZ-Top-Groove sowie Frontman Thorsten Rocks rauchige Whiskey-Stimme peitschen den Song durch seine gut dreiminütige Geschichte: Der Teufel in uns Allen, die kleine Stimme der Rebellion – Rock’n’Roll eben!





Live Dates 2017…

18.5. München – Substanz Album Release Gig

02.6. Aichach – Open Erol Festival

09.6. Donauwörth – Doubles Star Club

15.6. Berlin – Wild At Heart

14.7. München (TBA)

18.8. Zwickau – Stadtfest Hauptbühne direkt vor JBO

Deutschland/Schweiz Tour mit Pristine

13.09. Frankfurt – Nachtleben

14.09. Bielefeld – Forum

15.09. Oldenburg – Cadillac

18.09. Köln – Yard Club

19.09. Aarau – KIFF

20.09. Fulda – Kulturkeller

21.09. Halle – Objekt5

23.09. Osnabrück Westwerk

Quelle: www.netinfect.de



Kommentare

Kommentare