Die deutsche Piraten-Metal-Horde The Privateer Werden ihr kommendes, drittes Studioalbum The Goldsteen Lay am 28.Juli 2017 via NoiseArt Records veröffentlichen.

Heute veröffentlicht die Band nun den ersten Track-by-Track Trailer zur neuen Platte.



Die Band sagt dazu:

Hintergründe, Meinungen und Seemansgarn zu allen Stücken des neuen Tonträgers (save the date: Piratefest 2017 Release Show Freiburg). Extra für euch haben wir uns bei dieser Gelegenheit auch grundsolide besoffen, auf das ihr uns nur von unserer besten Seite seht, denn was wären wir ohne euch. In diesem Sinne: Navigation ist, wenn man trotzdem ankommt. Eure Crew

