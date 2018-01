“Die Ruhephase wurde heißblütig durchbrochen!“

Artist: The Sleeper

Herkunft: Leipzig, Deutschland

Album: Apparatus

Spiellänge: 24:23 Minuten

Genre: Metal, Post Metal

Release: 26.01.2018

Label: Swell Creek Records, Soulfood

Link: https://www.facebook.com/pg/thesleeperofficial/about/?ref=page_internal

Bandmitglieder:

Gesang – Steven

Gitarre, Gesang – Phil

Gitarre – Johann

Bassgitarre – Anja

Schlagzeug – Richard

Tracklist:

Synthetic Gospel Glass Eater Inertia Spiral Engineer Sentinel The God Of Suffocation

Schlagzeuger Richard Petzl und Ex-Narziss Frontmann Steven Jost haben The Sleeper bereits vor gut acht Jahren in Leipzig gegründet. Ende 2012 waren die Arbeiten am ersten kompletten Studioalbum vollendet. Über Swellcreek Records wurde das Debütalbum Aurora im darauffolgenden Jahr veröffentlicht und konnte in der Post Metal Sektion für Aufsehen sorgen. Neben diversen Auftritten zockten die Leipziger auf dem angesagten Euroblast Festival im letzten Herbst und machten damit den Weg für neues Material frei. Die genaue Handschrift liegt irgendwo in modernen progressiven Metalcore Pfaden, die den Weg zum atmosphärischen Post Metal einschlagen. Sowohl Growls als auch Clean Passagen wurden andächtig ausgerichtet, um stets einen düsteren Anstrich zu erhalten.

Die fünf Künstler aus der aufstrebenden Metropole bleiben dem bereits hohen Anspruch gerecht. Lautstark servieren sie Synthetic Gospel um Apparatus gleich einmal von der härtesten Seite zu präsentieren, auf die selbst Progressive Death Metal Jünger klarkommen. Kernige Breaks, die beiden starken Gitarren von Phil und Johann treiben das Projekt unaufhörlich an. Schlagzeuger und Gründer Richard macht dabei einen ganz besonders starken Job. Flexibel, aggressiv und doch mit einem Hang zu dichten gedrungenen Groovewalzen. Eine emotionale Grundstimmung, angehaucht vom frostigen Windzyklus der letzten Tage ergibt eine Platte, die rasant weiß, wie man beim optimalen Schalten der Gänge das Getriebe bis ans Limit ausreizt. Unterturig geht die Drehzahl drastisch in den Keller, um dann das Gaspedal gen Boden zu drücken. Spannend bei der ganzen Geschichte: Das The Sleeper niemals überaus aggressiv agieren. Vielmehr werden Gefühle intelligent gelenkt und durch dunkelste Gedanken in eine vorgegebene Richtung manipuliert. Verdammt schnell bleiben Glass Eater oder Sentinel hängen. Schwache Momente bleiben in 25 Minuten komplett aus. Alle sechs Kompositionen haben einen ganz eigenen Charme, wie die Insassen einer Psychiatrie, wenn man vorsichtig durch den Türspion schielt.

The Sleeper - Apparatus Fazit: Nach dem Debüt von vor fünf Jahren wurde es immer ruhiger um The Sleeper. Fast kam das Gefühl auf, dass es bei diesem einen Output bleiben könnte. Mit der EP Apparatus verwerfen sie direkt bei allen Fans und Kritikern diese traurigen Gedanken. Denn die Reise hat für die noch frische Formation gerade erst begonnen. Soviel darf bereits gesagt werden: Wenn man die EP als Vorboten für den zweiten Silberling verstehen möchte, wird dort in den nächsten Monaten was Großes entstehen und das Subgenre in den Grundmauern erzittern lassen. Reinhören sollte als Pflichtprogramm aufgenommen werden!



Anspieltipps: Glass Eater und Inertia Spiral

