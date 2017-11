Es ist so weit! Am Freitag 17.11.2017 wird das selbstbetitelte Debüt-Album von The Weight nach nunmehr zweijähriger Produktionszeit offiziell veröffentlicht. The Weight wird als Album am Release-Day 17. November in voller Länge und einer ausverkauften Show im ORF Kulturhaus, Wien uraufgeführt

In ihnen lebt der Geist klassischer Rockmusik weiter – oder sie leben in seinem Geist! – VISIONSRetro Rock mit Soul-Einschlag und einer unkonventionellen Produktion – kurzum: Verdammt stark! – GUITAR Auch ihr Debüt fühlt sich diesen Einflüssen und somit vor allen dem späten Sechzigern und frühen Siebzigern verpflichtet, wirkt aber im Hier und Jetzt verankert. – ROCKS (4/6) ein echter Volltreffer! – CLASSIC ROCK … überzeugen mit angenehm breit aufgestelltem, technisch hochwertigem Classic Rock … im siebten Hippie Himmel! – ROCK HARD Unverdrossen und frisch rockt sich diese junge österreichische Band durch ihr Debüt, den man durchweg anhört, dass es von den 60ern und 70ern inspiriert wurde. – ECLIPSED (8/10) Es gibt sie also tatsächlich noch, diese Scheiben, die einem von Beginn an gut gefallen, die mit jedem Anhören wachsen, und von denen man weiß, dass sie das Potential haben, einen ein Leben lang zu begleiten. – BREAKOUT

Mit über 150 Shows in den vergangenen Jahren, unter anderem im Vorprogramm von Rock-Acts wie den Rival Sons, Blues Pills, The BossHoss, Bastille, The New Roses und Legenden wie Foreigner,Uriah Heep, Ten Years After und Manfred Mann’s Earth Band – um nur einige wenige zu nennen – konnte sich die in Wien beheimatete Rockfomation inzwischen einen herausragenden Namen als grandiose Liveband und vielversprechender Szenetipp machen. Nun treten The Weight auch auf klasischem Tonträger den Beweis an, den Vergleich mit internationalen Hochkarätern nicht scheuen zu müssen, sondern mit Leichtigkeit zu bestehen.

Trouble, der erste Single-Vorbote des Albums, findet mit seinem dazugehörigen sensationellen Video besten Anklang. Die weltweiten Begeisterungsstürme gipfelten zwischenzeitlich in zwei Auszeichnungen bei internationalen Filmfestspielen in Barcelona und Wien als jeweils bestes Musikvideo.

Die Band selbst ist auf das Album The Weight, welches in intensiver und aufwändiger Kleinarbeit in unterschiedlichen Studios und Locations produziert und anschließend von Die Ärzte & Sportfreunde Stiller Produzent Oliver Zülch gemixt und Amadeuspreisträger Martin Scheer (ua. Bilderbuch) gemastert wurde, mit Fug und Recht stolz:

„Viel gäbe es zu unserem Album The Weight zu erzählen; das wichtigste aber ist, dass wir jeden einzelnen Titel auf der Platte selbst lieben und glücklich darüber sind, wie es uns gelungen ist, ein zeitlos frisches, abwechslungsreiches und dennoch homogenes Album zu schaffen, welches sich in unserer eigenen Plattensammlung neben all den Acts, die wir selbst verehren gut macht. Wir denken, es wird sich auch noch in 50 Jahren durchaus sehen und vor allem hören lassen können.“ The Weight:

Tobias Jussel – Lead Vocal, Organ, Piano

Michael Böbel – Electric Guitar

Patrick Moosbrugger – Bass

Andreas Vetter – Drums

Heavy Rhythm & Roll Tour 2017

17.11.2017 A-Wien, ORF RadioKulturhaus

23.11.2017 D-Frankenthal, Kulturzentrum Gleis 4

24.11.2017 D-Stuttgart, Goldmarks

30.11.2017 D-Hamburg, Molotow (Sky Bar)

01.12.2017 D-Köln, Yard Club

02.12.2017 D-Dortmund, Blue Notez

06.12.2017 CH-Rubigen, Mühle Hunziken

07.12.2017 CH-Brig, Zeughaus Kultur

08.12.2017 CH-Rorschach, Treppenhaus

09.12.2017 CH-Wetzikon, Hall of Fame

14.12.2017 D-München, Backstage

15.12.2017 D-Bayreuth, Glasshaus

16.12.2017 D-Sonthofen, Barfly

29.12.2017 A-Kammgarn, Kulturwerkstatt

Kommentare

Kommentare