Thin Lizzy – Life Live

Von der irischen Hard Rock Band Thin Lizzy erschienen am 20.01.2023 die beiden Live-Klassiker Live And Dangerous und Life Live in einem neuen Gewand. Live And Dangerous wurde als vollgepackte 8CD-Box ins Rennen geschickt, während Life Live in einer neu remasterten 2CD-Version über Universal Music die nächsten Kreise ziehen darf. Für uns ein Grund mehr, in das Livewerk zu hören, welches dieses Jahr seinen 40. Geburtstag feiert. Im Jahr der Auflösung schenkte die Band ihren Anhängern diesen Livesilberling, der auch nach der Reunion 1999 weiter Kultstatus behielt. Einen deutlich größeren Fananteil besitzen die sechs Musiker in UK und den USA. Bei uns in Deutschland hatten es Thin Lizzy immer schwerer. Mit The Boys Are Back in Town – Live At The Sydney Opera House October 1978 gelang ihnen letztes Jahr erstmalig der Sprung in die Top 20 der deutschen Albumcharts. Thunder & Lightning startet die Show der damaligen Abschiedstour, gefolgt von Waiting For An Alibi und Jailbreak. In 97 Minuten dringen diverse Klassiker in die Ohren, die auch junge Rocker ansprechen. Kennen tun sie The Boys Are Back in Town, Don’t Believe A Word und Still In Love With You aus einer Radioshow eines gut sortierten Rundfunkunternehmens. Ich bin etwas verwundert, dass es damals Rosalie nicht ins Set geschafft hatte, der noch immer hoch im Kurs bei den Fans steht. Nostalgisch, mit dem Feeling der vergangenen Tage, nehmen die 19 Kompositionen den klassischen Rockfan, der auf Balladen steht, an die Hand. Nur drei Jahre nach den Aufnahmen starb Frontmann Phil Lynott im Alter von 37 Jahren und hinterlässt bis heute eine große Lücke im Business. Auch an ihn erinnert diese Neuauflage. Neben der physischen Variante können alle Interessierten, wie im Jahr 2023 schon Standard, auch digital in Life Live hineinhören, bis The Rocker (ft Eric Bell, Brian Robertson & Gary Moore) die Neuauflage erfolgreich abschließt. Live And Dangerous als 8CD-Box bildet natürlich auch eine Kaufoption. Wer die Wahl hat, hat die Qual – oder zwei neue Artikel im CD-Regal.

