Thirty Seconds To Mars auf The Monolith Tour 2018 (Vorbericht)

Thirty Seconds To Mars auf The Monolith Tour 2018 (Vorbericht)

„Der Sound der Zukunft“

Eventname: The Monolith Tour 2018

Headliner: Thirty Seconds To Mars

Ort: Lanxess-Arena, Köln

Datum: 04.05.2018

Kosten: ab 52,20 € VK

Genre: Alternative Rock, Alternative Pop,

Veranstalter: Prime Entertainment

Link: http://www.thirtysecondstomars.com/



Am 6. April 2018 ist es so weit: Thirty Seconds To Mars veröffentlichen ihr fünftes Album America und melden sich dabei nach fünf Jahren wieder zurück. Ihr letztes Album Love Lust Faith + Dreams lieferte 2013 einen Alternative Rock Sound, der die ersten Weichen für einen breiteren Sound legte. Weichen, welche von Thirty Seconds To Mars nun auf dem neuen Album America voll ausgeführt werden. Passend zum Album Release touren die Leto Brüder, leider ohne Gitarrist Tomo, durch Deutschland und füllen große Stadien mit ihrem Sound der Zukunft. Eine spektakuläre Show, welche definitiv wie aus der Zukunft erscheint. Und wer im März keine Gelegenheit hatte, bekommt dann ab Mai eine neue Chance, wenn Thirty Seconds To Mars ihre The Monolith Tour fortsetzen.

2. Mai 2018 Hamburg – Barclaycard Arena

3. Mai 2018 Berlin – Mercedes-Benz

4. Mai 2018 Köln – Lanxess Arena

1. Juni 2018 Nürburg – Rock am Ring Festival

2. Juni 2018 Nürmberg, Rock im Park Festival

22. August 2018 Dresden – Messe

27. August 2018 Freiburg – Messe Halle 2

5. September 2018 Hannover – TUI Arena

Insbesondere der Termin in Köln in der Lanxess Arena sorgte für einigen Wirbel vor wenigen Wochen, als das Konzert, ursprünglich für den 11. März geplant, recht kurzfristig verschoben werden musste. Dennoch können sich die Gäste recht glücklich schätzen, da die neue Platte wohl um einiges mehr bespielt werden wird als noch bei den Konzerten im März. Neue Singles wie Walk On Water und Dangerous Night konnten bereits live genossen werden. Und auch auf Festivalauftritte dürfen die Fans sich freuen: Thirty Seconds To Mars werden bei Rock Am Ring und dem Zwillingsfestival Rock Im Park als Headliner auftreten.

Kommentare

Kommentare