Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Bathory, Eidolon, Pink Floyd, Gravestone u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen und Monaten etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun-Minuten-Marke geknackt und in 55 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Zehn-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Opeth – The Leper Affinity

Artist: Opeth

Herkunft: Schweden

Song: The Leper Affinity

Album: Blackwater Park

Genre: Progessive Metal, Progressive Death Metal, Progressive Rock, Retro Prog

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 10:23 Minuten

Link: http://www.opeth.com

Der Weg Einer Freiheit – Zerfall

Artist: Der Weg Einer Freiheit

Herkunft: Deutschland

Song: Zerfall

Album: Unstille

Genre: Black Metal, Post Black Metal, Extreme Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 10:23 Minuten

Link: https://www.facebook.com/derwegeinerfreiheit

Bathory – One Rode To Asa Bay

Artist: Bathory

Herkunft: Schweden

Song: One Rode To Asa Bay

Album: Hammerheart

Genre: Black Metal, Viking Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 1990

Spielzeit: 10:23 Minuten

Link: https://www.facebook.com/people/Bathory-Quorthon/100042236275853/

Eidolon – Apathy For A Dying World

Artist: Eidolon

Herkunft: Kanada

Song: Apathy For A Dying World

Album: Apostles Of Defiance

Genre: Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 10:24 Minuten

Link: https://www.facebook.com/SacredShrine/

Wolfheart – Everlasting Fall

Artist: Wolfheart

Herkunft: Finnland

Song: Everlasting Fall

Album: Constellation Of The Black Light

Genre: Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 10:24 Minuten

Link: https://www.facebook.com/WolfheartRealm

Satyricon – The Scorn Torrent

Artist: Satyricon

Herkunft: Norwegen

Song: The Scorn Torrent

Album: Rebel Extravaganza

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 1999

Spielzeit: 10:24 Minuten

Link: https://www.satyricon.no

Angellore – Still Glowing Ashes

Artist: Angellore

Herkunft: Frankreich

Song: Still Glowing Ashes

Album: La Litanie Des Cendres

Genre: Atmospheric Doom Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 10:25 Minuten

Link: https://www.facebook.com/AngelloreDoom/

Pink Floyd – Sheep

Artist: Pink Floyd

Herkunft: England

Song: Sheep

Album: Animals

Genre: Rock, Progressive Rock, Art Rock, Psychedelic Rock, Space Rock

Veröffentlichung: 1977

Spielzeit: 10:25 Minuten

Link: https://www.pinkfloyd.com

Kambrium – Cabrakan, God Of Mountains

Artist: Kambrium

Herkunft: Deutschland

Song: Cabrakan, God Of Mountains

Album: Dawn Of The Five Suns

Genre: Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 10:25 Minuten

Link: https://www.kambrium-band.de

Queensrÿche – Bullet The Blue Sky

Artist: Queensrÿche

Herkunft: USA

Song: Bullet The Blue Sky (U2 Cover)

Album: Take Cover

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 10:25 Minuten

Link: http://www.queensrycheofficial.com/band/

Imperium Dekadenz – A Million Moons

Artist: Imperium Dekadenz

Herkunft: Deutschland

Song: A Million Moons

Album: Procella Vadens

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 10:25 Minuten

Link: https://www.imperium-dekadenz.de

Led Zeppelin – Achilles Last Stand

Artist: Led Zeppelin

Herkunft: England

Song: Achilles Last Stand

Album: Presence

Genre: Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Blues Rock

Veröffentlichung: 1976

Spielzeit: 10:25 Minuten

Link: https://ledzeppelin.de

Appearance Of Nothing – Without A Reason

Artist: Appearance Of Nothing

Herkunft: Schweiz

Song: Without A Reason

Album: A New Beginning

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 10:25 Minuten

Link: http://www.appearanceofnothing.com

Long Distance Calling – I Know You, Stanley Milgram

Artist: Long Distance Calling

Herkunft: Deutschland

Song: I Know You, Stanley Milgram

Album: Avoid The Light

Genre: Post Rock, Post Metal

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 10:26 Minuten

Link: http://www.longdistancecalling.de

Dolorian – Raja Naga-Rising

Artist: Dolorian

Herkunft: Finnland

Song: Raja Naga-Rising

Album: Voidwards

Genre: Doom Metal, Black Doom Metal, Dark Ambient Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 10:26 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Dolorian-24898570876/?ref=page_internal

Yes – Machine Messiah

Artist: Yes

Herkunft: England

Song: Machine Messiah

Album: Drama

Genre: Rock, Progressive Rock, Art Rock

Veröffentlichung: 1980

Spielzeit: 10:26 Minuten

Link: http://www.yesworld.com

Porcupine Tree – Buying New Soul

Artist: Porcupine Tree

Herkunft: England

Song: Buying New Soul

Album: Lightbulb Sun

Genre: Rock, Progressive Rock, Psychedelic Rock

Veröffentlichung: 2000

Spielzeit: 10:26 Minuten

Link: https://porcupinetree.com

Iron Maiden – The Book Of Souls

Artist: Iron Maiden

Herkunft: England

Song: The Book Of Souls

Album: The Book Of Souls

Genre: Heavy Metal, NWOBHM

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 10:27 Minuten

Link: https://www.ironmaiden.com

Gravestone- Summer ’79

Artist: Gravestone

Herkunft: Deutschland

Song: Summer ’79

Album: War

Genre: Progressive Rock, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1980

Spielzeit: 10:27 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Gravestoneofficial

Dawn Of Winter – Father Winter (Sacrifice, Pt.3)

Artist: Dawn Of Winter

Herkunft: Deutschland

Song: Father Winter (Sacrifice, Pt.3)

Album: Pray For Doom

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 10:27 Minuten

Link: http://www.dawnofwinter.de

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.