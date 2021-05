Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit HIM, Heavens Gate, Gravestone, Bulldozer u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht- bzw. die Neun-Minuten-Marke geknackt und in 55 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Zehn-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Terra Atlantica – When Walls Will Fall

Artist: Terra Atlantica

Herkunft: Deutschland

Song: When Walls Will Fall

Album: A City Once Divine

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 10:02 Minuten

Link: https://www.facebook.com/terraatlantica/

Threshold – Into The Light

Artist: Threshold

Herkunft: England

Song: Into The Light

Album: Psychedelicatessen

Genre: Progressive Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 10:02 Minuten

Link: http://www.thresh.net

HIM – Sleepwalking Past Hope

Artist: HIM

Herkunft: Finnland

Song: Sleepwalking Past Hope

Album: Venus Doom

Genre: Dark Rock, Gothic Rock, Love Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 10:03 Minuten

Link: https://www.facebook.com/himvaloaze/

Manilla Road – To Kill A King

Artist: Manilla Road

Herkunft: USA

Song: To Kill A King

Album: To Kill A King

Genre: Epic Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 10:03 Minuten

Link: https://www.facebook.com/ManillaRoadOfficial/

Royal Hunt – Show Me How To Live

Artist: Royal Hunt

Herkunft: Dänemark

Song: Show Me How To Live

Album: Show Me How To Live

Genre: Progressive Metal, Melodic Metal, Melodic Rock

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 10:03 Minuten

Link: https://royalhunt.com

Heavens Gate – Noah’s Dream

Artist: Heavens Gate

Herkunft: Deutschland

Song: Noah’s Dream

Album: Planet E.

Genre: Heavy Metal, Power Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 10:04 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Heavens_Gate/522

Krypteria – At The Gates Of Retribution

Artist: Krypteria

Herkunft: Deutschland

Song: At The Gates Of Retribution

Album: Bloodangel’s Cry

Genre: Symphonic Metal, Power Metal, Symphonic Rock

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 10:04 Minuten

Link: https://www.krypteria.de

Gravestone – Corinne

Artist: Gravestone

Herkunft: Deutschland

Song: Corinne

Album: Doomsday

Genre: Progressive Rock, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1979

Spielzeit: 10:04 Minuten

Link: https://www.facebook.com/gravestone2019/

Leaves Eyes – The Last Viking

Artist: Leaves Eyes

Herkunft: Deutschland

Song: The Last Viking

Album: The Last Viking

Genre: Symphonic Metal, Folk Metal, Viking Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 10:04 Minuten

Link: https://www.leaveseyes.de

Lord Vicar – A Man Called Horse

Artist: Lord Vicar

Herkunft: Finnland

Song: A Man Called Horse

Album: Fear No Pain

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 10:04 Minuten

Link: https://www.facebook.com/lordvicar

Spock’s Beard – The Good Don’t Last

Artist: Spock’s Beard

Herkunft: USA

Song: The Good Don’t Last

Album: The Kindness Of Strangers

Genre: Progressive Rock, Retro Prog

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 10:04 Minuten

Link: https://www.spocksbeard.com

Bulldozer – The Death Of Gods

Artist: Bulldozer

Herkunft: Italien

Song: The Death Of Gods

Album: The Final Separation

Genre: Speed Metal, Thrash Metal,

Veröffentlichung: 1986

Spielzeit: 10:05 Minuten

Link: https://www.facebook.com/officialbulldozerthrash

Dragony – The Silent Run

Artist: Dragony

Herkunft: Österreich

Song: The Silent Run

Album: Shadowplay

Genre: Melodic Power Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 10:05 Minuten

Link: https://www.facebook.com/officialdragony/

Therapy? – Magic Mountain

Artist: Therapy?

Herkunft: Irland

Song: Magic Mountain

Album: Crooked Timber

Genre: Alternative Rock, Stoner Rock, Psychedelic Rock

Veröffentlichung: 2009

Spielzeit: 10:05 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Therapyofficial/

Doom Machine – Ascension

Artist: Doom Machine

Herkunft: Kanada

Song: Ascension

Album: The War Inside

Genre: Heavy Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 10:05 Minuten

Link: https://www.facebook.com/doommachinetheband/

Imperium Dekadenz – Aue Der Nostalgie

Artist: Imperium Dekadenz

Herkunft: Deutschland

Song: Aue Der Nostalgie

Album: Meadows Of Nostalgia

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 10:05 Minuten

Link: https://www.imperium-dekadenz.de

Saviour Machine – Killer

Artist: Saviour Machine

Herkunft: USA

Song: Killer

Album: Saviour Machine I

Genre: White Metal, Progressive Metal, Gothic Metal

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 10:05 Minuten

Link: https://www.facebook.com/saviourmachineband/

Red Moon Architect – Funeral

Artist: Red Moon Architect

Herkunft: Finnland

Song: Funeral

Album: Concealed Silence

Genre: Melodic Death Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 10:06 Minuten

Link: https://www.facebook.com/RedMoonArchitect

Herbstschatten – Hingabe

Artist: Herbstschatten

Herkunft: Deutschland

Song: Hingabe

Album: Abschaum

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 10:06 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Herbstschatten

Alcest – Délivrance

Artist: Alcest

Herkunft: Frankreich

Song: Délivrance

Album: Shelter

Genre: Post Metal, Black Metal, Blackgaze, Post Rock

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 10:06 Minuten

Link: https://www.facebook.com/alcest.official

Fortsetzung folgt!

Ihr habt die ersten Teile unserer Mammut-Songs verpasst? Kein Problem, hier könnt ihr alle nachlesen und -hören.