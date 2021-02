Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit King Diamond, Dark Angel, Störmtrooper, Metal Church u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

King Diamond – At The Graves

Artist: King Diamond

Herkunft: Dänemark

Song: At The Graves

Album: Conspiracy

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 1989

Spielzeit: 8:56 Minuten

Link: https://www.kingdiamondcoven.com

Symbyosis – Peace

Artist: Symbyosis

Herkunft: Frankreich

Song: Peace

Album: Life Is A Phoenix (EP)

Genre: Progressive Death Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:56 Minuten

Link: http://www.symbyosis.com

Battalion – Set The Phantom Afire

Artist: Battalion

Herkunft: England

Song: Set The Pantom Afire

Album: Set The Phantom Afire

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:56 Minuten

Link: https://www.facebook.com/battalionofficial

Count Raven – True Revelation

Artist: Count Raven

Herkunft: Schweden

Song: True Revelation

Album: Storm Warning

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 1990

Spielzeit: 8:56 Minuten

Link: https://www.facebook.com/countravendoom

Dark Angel – Psychosexuality

Artist: Dark Angel

Herkunft: USA

Song: Psychosexuality

Album: Time Does Not Heal

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 8:56 Minuten

Link: https://www.facebook.com/darkangelthrashofficial

Störmtrooper – The Battle

Artist: Störmtrooper

Herkunft: Deutschland

Song: The Battle

Album: Head Count

Genre: Heavy Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1990

Spielzeit: 8:57 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Störmtrooper-Ger-265015963600444/about/

Feinstein – Third Wish

Artist: Feinstein

Herkunft: USA

Song: Third Wish

Album: Third Wish

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:57 Minuten

Link: https://www.facebook.com/melechesh

Rotting Christ – Oders From The Dead

Artist: Rotting Christ

Herkunft: Griechenland

Song: Orders From The Dead

Album: Aealo

Genre: Gothic Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2010

Spielzeit: 8:57 Minuten

Link: https://www.rotting-christ.com/en

Skeletonwitch – The Vault

Artist: Skeletonwitch

Herkunft: USA

Song: The Vault

Album: Devouring Radiant Light

Genre: Melodic Death Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:57 Minuten

Link: https://www.facebook.com/skeletonwitch/

Metal Church – Noises In The Wall

Artist: Metal Church

Herkunft: USA

Song: Noises In The all

Album: Generation Nothing

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2013

Spielzeit: 8:57 Minuten

Link: https://www.metalchurchofficial.com

Seventh Avenue – One Life Ends

Artist: Seventh Avenue

Herkunft: Deutschland

Song: One Life Ends

Album: Between The Worlds

Genre: White Metal, Power Metal, Melodic Speed Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:57 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Seventh-Avenue-111735645568644/

Path Of Desolation – The Final Rest

Artist: Path Of Desolation

Herkunft: Schweiz

Song: The Final Rest

Album: Monument For The Restless

Genre: Melodic Death Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:58 Minuten

Link: https://www.facebook.com/band.pathofdesolation/

Kyuss – Whitewater

Artist: Kyuss

Herkunft: USA

Song: Whitewater

Album: Welcome To Sky Valley

Genre: Stoner Rock, Stoner Metal

Veröffentlichung: 1994

Spielzeit: 8:58 Minuten

Link: https://www.facebook.com/Kyuss-203159779733872/

Manowar – Bridge Of Death

Artist: Manowar

Herkunft: USA

Song: Bridge Of Death

Album: Hail To England

Genre: Heavy Metal, Power Metal, True Metal

Veröffentlichung: 1984

Spielzeit: 8:58 Minuten

Link: https://manowar.com

Symphony X – Church Of The Machine

Artist: Symphony X

Herkunft: USA

Song: Church Of The Machine

Album: Twilight In Olympus

Genre: Progressive Power Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:58 Minuten

Link: http://www.symphonyx.com/site/

Iron Maiden – The Clansman

Artist: Iron Maiden

Herkunft: England

Song: The Clansman

Album: Virtual XI

Genre: Heavy Metal, NWOBHM

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 8:58 Minuten

Link: https://www.ironmaiden.com

Epica – The Phantom Agony

Artist: Epica

Herkunft: Niederlande

Song: The Phantom Agony

Album: The Phantom Agony

Genre: Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:59 Minuten

Link: https://www.epica.nl/band

Atom God – (Death Will Come From) China

Artist: Atom God

Herkunft: England

Song: (Death Will Come From) China

Album: History Re-Written

Genre: Heavy Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 8:59 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Atom_God/700

Cathedral – Birth Machine 2000

Artist: Cathedral

Herkunft: England

Song: Birth Machine 2000

Album: Supernatural Birth Machine

Genre: Doom Metal, Stoner Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 8:59 Minuten

Link: https://www.facebook.com/cathedral

Avenged Sevenfold – I Won’t See You Tonight Pt.1

Artist: Avenged Sevenfold

Herkunft: USA

Song: I Won’t See You Tonight Pt.1

Album: Waking The Fallen

Genre: Alternative Metal, Heavy Metal, Hard Rock, Metalcore

Veröffentlichung: 2003

Spielzeit: 8:59 Minuten

Link: https://avengedsevenfold.com

