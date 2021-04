Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Mekong Delta, Black Sabbath, Nile, Type O Negative u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir zu Beginn die Acht-Minuten-Marke geknackt und in 38 Folgen abgearbeitet haben. Nun wird die Neun-Minuten-Marke geknackt, bevor wir uns weiter langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Finsterforst – Zeit Für Hass

Artist: Finsterforst

Herkunft: Deutschland

Song: Zeit Für Hass

Album: Mach Dich Frei

Genre: Black Forest Metal, Folk Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2015

Spielzeit: 9:44 Minuten

Link: http://www.finsterforst.de

Mekong Delta – When All Hope Is Gone

Artist: Mekong Delta

Herkunft: Deutschland

Song: When All Hope Is Gone

Album: Tales Of A Future Past

Genre: Thrash Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2020

Spielzeit: 9:45 Minuten

Link: https://web.facebook.com/mekongdeltagermany

Seventh Angel – Katie

Artist: Seventh Angel

Herkunft: England

Song: Katie

Album: The Torment

Genre: Thrash Metal, Doom Metal,

Veröffentlichung: 1990

Spielzeit: 9:45 Minuten

Link: https://web.facebook.com/seventhangelofficial

Angel Dust – When I Die

Artist: Angel Dust

Herkunft: Deutschland

Song: When I Die

Album: Border Of Reality

Genre: Speed Metal, Thrash Metal, Melodic Power Metal

Veröffentlichung: 1998

Spielzeit: 9:45 Minuten

Link: https://web.facebook.com/AngelDusttheband

Kampfar – Ildverden

Artist: Kampfar

Herkunft: Norwegen

Song: Ildverden

Album: Kvass

Genre: Pagan Metal, Black Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 9:45 Minuten

Link: http://www.kampfar.com

Black Sabbath – Megalomania

Artist: Black Sabbath

Herkunft: England

Song: Megalomania

Album: Sabotage

Genre: Heavy Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 1975

Spielzeit: 9:46 Minuten

Link: https://www.blacksabbath.com

Meat Loaf – Seize The Night

Artist: Meat Loaf

Herkunft: USA

Song: Seize The Night

Album: Bat Out Of Hell III: The Monster Is Loose

Genre: Rock

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 9:46 Minuten

Link: https://web.facebook.com/MeatLoaf

Nile – Von Unaussprechlichen Kulten

Artist: Nile

Herkunft: USA

Song: Von Unaussprechlichen Kulten

Album: Annihilation Of The Wicked

Genre: Technical Death Metal, Brutal Death Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 9:46 Minuten

Link: https://web.facebook.com/nilecatacombs

Hawkwind – Steppenwolf

Artist: Hawkwind

Herkunft: England

Song: Steppenwolf

Album: Astounding Sounds, Amazing Music

Genre: Space Rock, Hard Rock, Progressive Rock, Psychedelic Rock

Veröffentlichung: 1976

Spielzeit: 9:46 Minuten

Link: http://www.hawkwind.com

My Dying Bride – Black Voyage

Artist: My Dying Bride

Herkunft: England

Song: Black Voyage

Album: The Angel And The Dark River

Genre: Doom Metal, Gothic Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 9:46 Minuten

Link: https://web.facebook.com/MyDyingBrideOfficial

Metalium – Illuminated (Opus One)

Artist: Metalium

Herkunft: Deutschland

Song: Illuminated (Opus One)

Album: As One – Chapter Four

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 9:46 Minuten

Link: https://www.facebook.com/MetaliuM-1171939902833199

Masterplan – Black In The Burn

Artist: Masterplan

Herkunft: Deutschland

Song: Black In The Burn

Album: Aeronautics

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2005

Spielzeit: 9:47 Minuten

Link: https://masterplan-theband.com

Harakiri For The Sky – Heroin Waltz

Artist: Harakiri For The Sky

Herkunft: Österreich

Song: Heroin Waltz

Album: Arson

Genre: Post Black Metal, Blackgaze

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 9:47 Minuten

Link: https://www.facebook.com/HarakiriForTheSky

Nazareth – Please Don’t Judas Me

Artist: Nazareth

Herkunft: Schottland

Song: Please Don’t Judas Me

Album: Hair Of The Dog

Genre: Hard Rock

Veröffentlichung: 1975

Spielzeit: 9:48 Minuten

Link: https://www.nazarethdirect.co.uk/website/

Rage – Lost In The Ice

Artist: Rage

Herkunft: Deutschland

Song: Lost In The Ice

Album: The Missing Link

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 1993

Spielzeit: 9:48 Minuten

Link: https://www.rage-official.com

Type O Negative – September Sun

Artist: Type O Negative

Herkunft: USA

Song: September Sun

Album: Dead Again

Genre: Gothic Metal, Doom Metal, Dark Metal, Alternative Metal

Veröffentlichung: 2007

Spielzeit: 9:48 Minuten

Link: https://www.facebook.com/typeonegative

Metal Church – Temples Of The Sea

Artist: Metal Church

Herkunft: USA

Song: Temples Of The Sea

Album: A Light In The Dark

Genre: Heavy Metal, Power Metal, Thrash Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2006

Spielzeit: 9:48 Minuten

Link: https://www.metalchurchofficial.com

Décembre Noir – Stowaway

Artist: Décembre Noir

Herkunft: Deutschland

Song: Stowaway

Album: A Discouraged Believer

Genre: Melodic Doom Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2014

Spielzeit: 9:48 Minuten

Link: https://decembre-noir.de

Dawn Of Winter – The Peaceful Dead

Artist: Dawn Of Winter

Herkunft: Deutschland

Song: The Peaceful Dead

Album: The Peaceful Dead

Genre: Doom Metal

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 9:49 Minuten

Link: http://www.dawnofwinter.de

Metallica – The Outlaw Torn

Artist: Metallica

Herkunft: USA

Song: The Outlaw Torn

Album: Load

Genre: Thrash Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 1996

Spielzeit: 9:49 Minuten

Link: https://www.metallica.com

Fortsetzung folgt!

