Tales And Legends: enthüllen Details zum Debütalbum „Struggle Of The Gods“

Die italienische Power Metal Band Tales And Legends, gegründet von dem schwedischen Sänger Patrik J. Selleby (Bloodbound, Shadowquest), Andrea Atzori (Keyboards), Carlo Figus (Gitarren), Michele Sanna (Schlagzeug) und Nicola Piras (Bass) enthüllt neue Details des Debütalbums Struggle Of The Gods.

Die komplette Trackliste, die Woche für Woche langsam auf den offiziellen Seiten der Band offenbart wurde, enthüllt die elf Songs, die Teil des Albums sein werden:

Divine Creation Epic Ride Of Horus The Fighters Tales And Legends Holy Temple Land Of Thunder The Seven Gates Return To Fly Flames Of The Fire United Against The Enemy Struggle Of The Gods

Die Songs erzählen von den Legenden und dem Mythos von Seth und Horus und vor allem von einem epischen und fantastischen Abenteuer, das der Falkengott erlebt, der auf seinem Weg der griechischen Artemis und den großen Göttern der nordischen Mythologie begegnen wird.

Carlo Figus verrät, dass die von Andrea geschriebene und von ihm und Andrea selbst arrangierte Musik aus allen Poren Epik ausstrahlt und die Melodien und Texte wirklich mit Horus‘ Reise im Albumkonzept übereinstimmen und fügt hinzu, das alles durch eine wirklich gut sortierte Gästeliste bereichert wird, wie Leo Figaro (MinstreliX), Gabriele Crisafulli (Gabriels), Fabio Garau (Grimgotts), Antonello Giliberto, Andres Nuñez, Roma Li, Bruno Corpino, mit denen es toll war, zusammenzuarbeiten.

Das Cover Artwork wurde Andrea Piparo anvertraut, der nach Meinung der gesamten Band und der Insider ein wahres Meisterwerk geschaffen hat. Andrea Atzori, der das Werk in Auftrag gegeben hat, ist von dem Endergebnis begeistert, da es dem Künstler gelungen ist, in der Zeichnung das darzustellen, was die Band in der Musik ausdrückt.

Auf das offizielle Veröffentlichungsdatum müssen wir noch warten, aber Carlo Figus verrät, dass wir nicht lange auf die erste Single warten müssen.

