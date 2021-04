Time For Metal: Underground Award 2021 Bandvorstellung – heute: nancybreathing

nancybreathing aus dem Ruhrpott sind wohl eine der Bands, die ich bislang am häufigsten live erleben durfte. Allein in meinen Artikeln für Time For Metal finden sich schon fünf Veranstaltungen seit 2016, und es kommen noch einige hinzu, die ich privat besucht habe. Die Liste der Orte, an denen nancybreathing bereits gespielt haben und die auf der Facebook-Seite zu finden ist, ist dementsprechend lang, denn auf der Bühne fühlen sich die vier ausgesprochen wohl.

Angefangen hat es mit nancybreathing aber bereits im Jahr 2008, als sich Assim und Christian nach der Auflösung ihrer damaligen Bands trafen und beschlossen, gemeinsam eine neue Band zu gründen. Sie sind auch die beiden einzigen Gründungsmitglieder, die nach wie vor dabei sind. Ihr Debütalbum Between These Faces erschien im Juli 2016 und verarbeitete auch Songideen, die schon länger zu Papier gebracht waren und teilweise bis ins Jahr 2012 zurückreichten. Damals spielte Joscha neben der Gitarre auch den Bass ein, denn Lukas stieß erst zu nancybreathing, als die Aufnahmen bereits abgeschlossen waren.

Bis zum nächsten Album dauerte es dann aber nicht mehr so lange, Awake wurde im Mai 2018 veröffentlicht. Dieses Ereignis wurde ausgiebig in der 10 Jahre nancybreathing – Record Release Show im Maxus in Gladbeck gefeiert. Bei den Temperaturen, die damals sowohl drinnen als auch draußen herrschten, hätte man meinen können, es wäre Hochsommer. Aber auch unter diesen Bedingungen haben nancybreathing bewiesen, dass sie es immer wieder schaffen, energiegeladene Shows zu spielen, die auch jedes Mal das Publikum mit einbeziehen. So ergibt sich ein ständiges Hin und Her, und der Kontakt reißt niemals ab. Dass nancybreathing aber auch ruhigere Töne anschlagen können, haben sie mit Stare Into The Clouds bewiesen. Der Song wurde im Juni letzten Jahres veröffentlicht.

Mit dem Song Acid Routine hatten sich nancybreathing beim Time For Metal Underground Award 2021 beworben und sind nach dem Leservoting auf dem dritten Platz in Region 2 gelandet.

Hier findet ihr alle wichtigen Infos im Überblick:

Band: nancybreathing

Herkunft: Gelsenkirchen, Essen

Genre: Alternative Metal

Label: Boersma Records

Link: https://facebook.com/nancybreathing

Bandmitglieder:

Gesang – Christian

Gitarre – Joscha

Bassgitarre – Lukas

Schlagzeug – Assim