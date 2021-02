Underground Award 2021: der letzte Stand vor Ende der Voting Phase

Die Votingphase für den Underground Award 2021 geht in den Endspurt. Bis zum 08.02.2021, 12:00 Uhr ist das Votingportal noch geöffnet. Danach macht sich dann das Time For Metal-Team an die Arbeit, damit zunächst einmal die Top 3 jeder Region ermittelt sind und dann am Ende die Siegerband gekürt werden kann. Details dazu, wie es nach dem Leservoting weitergeht, folgen noch.

Wir haben zunächst aber noch einmal eine Auswertung gefahren, wie der heutige Stand ist, und hier sind die aktuellen Top5 der fünf Regionen. Diese sind allerdings nicht in der Reihenfolge ihrer Platzierung, sondern alphabetisch genannt. Wir wollen es ja weiterhin spannend halten. 😉

Region 1

Bandname – Songtitel Agent Hellfire – Pay To Live Brutal Kraut – All I See Dead Phoenix – Soaked In Black End Of Sanctum – Wayfarer`s Expiration Thybeaux – The Scope

Region 2

Bandname – Songtitel Blixxem – Anxiety [Repetition In Time] Clear Sky Nailstorm – The Toxic Ages Godsnake – Poison Thorn Nancybreathing – Acid Routine Soul Grinder – Infernal Suffering

Region 3

Bandname – Songtitel Bear Parliament – The Call Blackening – Awakening Blakylle – Aesir Feradur – Kolossus Green Machine – Horse

Region 4

Bandname – Songtitel Betrayal – War Devil May Care – Painter El Pistolero – Stormbringer Entorx – Hypocritical Faith Torrential Rain – Home Alone

Region 5