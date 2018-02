„The song is about the information overdose we´re suffering from nowadays. We’re surrounded by negative news and don’t know how to deal with it. People are filming their peers’ misfortune on accident sites and not giving them peace to recover. Other peoples’ tragedies have become form of entertainment and social media / media is filled with speculation about other peoples’ business.“ –Mikko

Das hat Mikko von Varvara zum neuen Song Anxiety zu sagen und dem ist eigentlich nichts mehr hinzuzufügen. Das neue Album GO erscheint am 23.02. und bis dahin könnt ihr euch hier selbst von Anxiety überzeugen:

Vavara aus Hamina, Finnland haben einen langen Weg hinter sich seit sie ihr Debüt 2011 veröffentlicht haben. Nach ihren Anfängen wurde die Band schnell mehr als eine Teilzeitbeschäftigung, da die Demos der Band von vielen finnischen Medien aufgegriffen wurden.

Mit der Hilfe von Tommi Muhli halfen Varvara das Kollektiv Haminian Sounds ins Leben zu rufen, das sich darum kümmerte Musik, von lokalen Acts zu veröffentlichen und Events zu organisieren, um das Nachtleben der kleinen Stadt aufzupeppen.

Seit dem haben Varvara drei Alben und eine EP veröffentlicht. Jetzt sind Varvara bereit ihr viertes Album GO am 23.02. via Haminian Sounds / Playground Music / Cargo zu veröffentlichen. Das neue Album spielt mit dem Gefühl, das man hat, wenn der Sommer in den Herbst übergeht. Die Erkenntnis trifft dich direkt und erinnert dich daran, dass die Ruhe und Entspannung des Sommers vorbei ist. Untermalt wird das Ganze von einem starken Kontrast zwischen energetischen Rock Tracks und bedrückenden Texten.

Produziert und aufgenommen wurde das Album überwiegend von der Band selbst und bietet so einen faszinierenden Mix aus aggressivem Garage und melodischen Rocksounds. Das Album wurde von underground Rock, Indie und Punk Produzenten Lauri Eloranta in Finnland gemixt und von Brad Boatright (Beastmilk, Fucked Up) im Audiosiege Studio in Portland, USA gemastert.

