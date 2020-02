Victoria Staffel 3 (Deluxe Edition)

Filmtitel: Victoria Staffel 3

Sprachen: Deutsch

Untertitel: Deutsch

Laufzeit: ca. 500 Minuten

Genre: Historiendrama

Release: 31.01.2020

Regie: Geoffrey Sax, Chloe Thomas, Delyth Thomas

Link: https://www.edel.com/entertainment/

Produktion: Edel Motion

Schauspieler:

Jenna Coleman, Tom Hughes, Nell Hudson, Ferdinand Kingsley, Tommy Knight

Edel Motion gibt sich die Ehre und bringt in diesem Frühjahr das nächste Drama mit einer sehr prägenden britischen Handlung auf den deutschen Markt. Veröffentlicht wurde die dritte Staffel von Victoria am 31.01.2020. Das mitreißende Historiendrama versucht die Zeit von vor fast 200 Jahren authentisch einzufangen. Abonnenten von Sky hatten bereits zu Weihnachten (22. – 26.12.2019) die TV-Ausstrahlung hautnah erleben zu können. Ebenfalls bei Edel erschien im Juni 2017 das offizielle Buch zur Serie: Victoria – Geheimnisse, Geschichten, Hintergründe, geschrieben von der Historikerin Helen Rappaport, mit einem Vorwort von Daisy Goodwin.

Die Story von Victoria Staffel 3:

In der dritten Staffel von Victoria schreiben wir das Jahr 1848. Eine Zeit, in der Revolutionen in ganz Europa angezettelt werden. Kein Wunder also, dass sich auch die englische Königin (Jenna Coleman) Gedanken über ihre Machtposition im Lande macht.

Gleichzeitig ist sie erneut von ihrem Gemahl Albert (Tom Hughes) schwanger und führt eine komplizierte Beziehung zu ihrer langen Zeit abwesenden Schwester Feodora (Kate Fleetwood) und ihrem Außenminister Lord Palmerston (Laurence Fox).

Prinz Albert (Tom Hughes) schmiedet derweil visionäre Pläne für den sozialen Wandel. Die Liebe zwischen Victoria und dem Prinzen wird auf ihre bisher härteste Probe gestellt.

Wie weit kann ihre Ehe dem Druck von Verfassungskrisen, Skandalen vor Gericht und den zahlreichen Entbindungen von Victoria standhalten? Nach zehn Jahren auf dem Thron war das Leben als Mutter, Frau und Königin noch nie so anspruchsvoll.