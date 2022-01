Violent Femmes – Why Do Birds Sing?

Wenn man ein 40-jähriges Bandjubiläum feiern kann, hat man schon eine ziemlich lange Reise hinter sich. Die Violent Femmes gründeten sich 1981 in Milwaukee. Wer Punkrock mochte, der ist damals auch an dieser Band nicht vorbeigekommen. Ich stolperte vorletzte Woche tatsächlich wieder über sie, als zufällig die Folge von How I Met You’re Mother lief, in der Lilly verzweifelt eine Band sucht, die auf ihrer Hochzeit Good Feeling von den Violent Femmes spielen konnte. Das war vielleicht ein Wink des Schicksals, dass ich mir diese CD anhören sollte, nachdem ich schon ein paarmal drüber hinweggescrollt hatte. Hab ich nun also getan und bin auch ganz zufrieden. Allerdings ist da auch irgendwie eine Art alte Verbundenheit, die ein „Neu-Hörer“ vielleicht nicht spüren wird. Am 05.11.2021 ist das neue Album bei Craft Recordings erschienen. Wobei… so neu ist es dann auch wieder nicht. Denn unter dem Titel Why Do Birds Sing? erschien bereits 1991 ein Album bei Slash Records. Die ersten 13 Stücke sind identisch, auf CD 1 findet man außerdem drei frühe Versionen von Color Me Once, 4 Seasons und Breaking Up sowie einen Alternate Mix zu American Music und das bislang unreleaste Me And You. Hintendran folgt dann noch Dance Motherfucker Dance vom 1993er-Album Add It Up. Alle Songs sind natürlich remastered, verlieren aber trotzdem nicht an Charme. Ob das Album heute noch neue Fans erreichen wird, finde ich fragwürdig. Es hat einen sehr liebenswerten, chaotisch-durchgeknallten Stil irgendwo zwischen Folk, Punk, Rock und manchmal einem kleinen Einschlag Country. Und ist halt dies typische Indie-Punk-Ding. Aber eben von vor 30 Jahren. Wer diese Band damals gefeiert hat, der wird natürlich sehr erfreut sein, hier noch mal was in den Händen zu halten. Und da es sich um eine Deluxe-Doppel-CD handelt, dürfte die zweite Scheibe das Fanherz dann noch höher schlagen lassen, denn hier sind 12 Live-Songs festgehalten aus dem Boathouse Norfolk im Jahr 1991. Die Qualität ist super und es macht schon Spaß, sich 30 Jahre zurückkatapultieren zu lassen. Ich denke, für die breite Masse des Rock-/Punk-/Metal-Publikums wird sich das Album nicht durchsetzen, aber wer Fan dieser Band ist oder generell Punk aus dieser Zeit mag, der wird zufrieden sein mit dem, was ihm hier geboten wird.

