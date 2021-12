Volbeat: veröffentlichen Lyricvideo zu „Temple Of Ekur“

Pünktlich zum Release ihres neuen Hammer-Albums Servant Of The Mind veröffentlichen Volbeat das Lyric-Video zu ihrer neuen Single Temple Of Ekur.

Zuvor hatte die Band bereits Shotgun Blues und Becoming veröffentlicht. Das im Juni vorausgegangene Wait A Minute My Girl war die neunte Nr. 1-Single der Band in den Billboard Mainstream Rock Charts. Es hielt sich auch vier Wochen lang auf Platz eins der Mediabase Canada Active Rock Charts und bescherte der Band damit ihren ersten Nr. 1-Song in Kanada.

