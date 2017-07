Die finnischen Epic Metaller Wintersun stehen kurz davor, ihr lange erwartetes drittes Studioalbum The Forest Seasons nächste Woche via Nuclear Blast zu veröffentlichen. Des Weiteren wird Wintersun live at Tuska 2013 am selben Tag auf Vinyl erscheinen. Nun bietet die Band mit Beautiful Death (live) einen ersten Höreindruck aus diesem Live-Album. Schaut Euch den dazu passenden Visualizer hier an:



Mastermind Jari Mäenpää kommentiert:

Wir freuen uns, Euch den ersten Song unseres Live at Tuska 2013-Albums vorstellen zu können. Der ausgewählte Track ist Beautiful Death, den wir eher selten live spielen. Aber nun könnt Ihr Euch diesen in voller Pracht zu Gemüte führen. Nichts wurde verbessert oder bearbeitet, es ist einfach das Original!

