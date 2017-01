Crossplane - Backyard Frenzy

“Bleiben konstant auf ihrem Weg!“

Artist: Crossplane

Herkunft: Essen, Deutsch

Album: Backyard Frenzy

Spiellänge: 52:44 Minuten

Genre: Metal, Rock’n’Roll

Release: 10.02.2017

Label: 7hard

Link: https://www.facebook.com/crossplane.band/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Celli

Gitarre – Alex

Bassgitarre – Schluppi

Schlagzeug – Matthias

Tracklist:

Love Or Hate Grabbers Dance With The Devil Blackness Of Souls Reborn Alive Long Way Down Master Of Desaster Queen Of The Second Floor Alcoholic Teenage War Queen Horizon Dr. Snowwhite Killer’s Diary Warlord

Unsere Rock’n’Roll-Recken Crossplane aus NRW bleiben weiter schwer aktiv. Nach ihrem letzten Langeisen Masturboned haben die vier Männer aus Essen bereits das nächste Geschoss in der Pipeline. Das gute Stück wird im Februar erscheinen und hört auf den kurz und knappen Titel Backyard Frenzy. Die selbst ernannten Höllenhunde greifen 14 neue Stücke auf und kommen bei ihrer Scheibe auf über 50 Minuten Spielzeit, die über 7hard an die Rock’n’Roll-Junkies vertickt wird.

Love Or Hate – das Motto von Backyard Frenzy? Könnte man eventuell sogar in der Form stehen lassen wie es der Opener vorgibt. Wobei alle Fans der Klänge am Titel nichts zu bemängeln haben dürften. Eingängig zockt die Gruppe aus Essen ihren eingespielten Stil, der ganz klar mit Größen wie Motörhead in Verbindung gebracht werden darf, aber nicht zwingend muss. Locker, aber weniger kernig als andere Acts lassen Crossplane eine weiche Seite zu, die auch anders kann. Harmonisch entgleiten Celli, Alex, Schluppi und Matthias niemals die Zügel. Backyard Frenzy darf ähnlich stark wie Masturboned eingestuft werden. Mir persönlich gefällt der Vorgänger minimal besser als die aktuellen Kompositionen. Dance With The Devil, Reborn oder Long Way Down gehen dennoch herunter wie Öl. Handschriften wie bei Blackness Of Souls treffen nicht ganz meinen Geschmack, sorgen jedoch für Abwechslung, die dankend angenommen und als „positiv“ abgestempelt wird. Schön ist mit anzusehen, dass Crossplane ohne zu zögern bei Horizon zwei Gänge zurückschalten können. Eine Ballade, die das Album Backyard Frenzy ohne Weiteres bereichert. Den rauchigen Celli einmal liebgewonnen, kann man von den ehrlichen Seelen eh nicht mehr ablassen – das gilt auch für das Trio, das ihn begleitet. Von Horizon noch eingeschnürt, schlägt bereits der Schlusspart den Endspurt an. Dr. Snowwhite ist eine groovige Nummer, Killer’s Diary hat einen gut Schuss US-Wüstensand abbekommen und Warlord lässt Backyard Frenzy beinnahe andächtig ausklingen.

Hier könnt ihr bereits die neuen Songs live bewundern:

28.01.2017 Böblingen, Rock Cafe

10.02.2016 Dortmund, Black End (Release-Show)

11.02.2016 Berlin, Blackland (Release-Show)

17.02.2017 Hannover, Rocker

03.03.2017 Niederjossa, Fullmetal Osthessen

18.03.2017 Leverkusen, Devil

25.03.2017 Güstrow, B.A. Rocktikum

08.04.2017 Großefehn, Schlappohr

22.04.2017 Hamburg, Marias Ballroom

13.05.2017 Esslingen, Eisbär

19.05.2017 Amstadt, Jungfer

03.06.2017 Oschersleben, Motorsport Arena

22.07.2017 Balge, CP Rock Das Ding

01.10.2017 Siegen, Shamrock

Crossplane - Backyard Frenzy Fazit: Backyard Frenzy von Crossplane hat alles, was ein feines Rock'n'Roll-Intermezzo benötigt. Schnelle Nummern werden von langsamen Stücken abgelöst und immer mitten drin: Groovige Elemente, die den vollen Bierkrug zum Kreisen bringen. Cowboyhut auf, die Pferde gesattelt und ab geht es durch die Essener Innenstadt - natürlich wird der Gaul von Crossplane angetrieben und scheppert nur so durch die Gassen. Ein gutes Werk mit Potenzial, welches live die Wirkung nicht verfehlen wird.



Anspieltipps: Dance With The Devil, Reborn, Long Way Down Rene W. 8.9 2017-01-17 8.9 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

