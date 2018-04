Das diabolische Death/Black Metal Kommando Belphegor hat eine neue Headline-Tour durch Europa angekündigt. Als Support sind ihre Labelkollegen Melechesh sowie weitere Gäste bestätigt. Die Tour umfasst 14 Liverituale in acht verschiedenen Ländern und startet auf dem famosen With Full Force Festival in Gräfenhainichen, Deutschland (nur Belphegor) am 14. Juni.

Seht die Band bei den folgenden Shows:

Summer Totenritual Crusade

mit Melechesh

14.06. D Ferropolis – With Full Force (only Belphegor)

15.06. NL Groningen – Vera

16.06. D Osnabrück – Bastard Club

17.06. NL Amstelveen – P60

18.06. UK London – The Dome

21.06. CH St. Maurice – Le Manoir

22.06. CH Winterthur – Gaswerk

23.06. I San Donà di Piave – Revolver

24.06. I Rome – Traffic Live Club

25.06. I Paderno Dugnano (MI) – Slaughter Club

27.06. H Budapest – Blue Hell

28.06. SK Bratislava – Randal Club

29.06. PL Katowice – Mega Club

30.06. PL Poznań – u Bazyla

Australia/New Zealand Totenritual Crusade May 2018

05.05. AUS Sydney – Direct Underground Fest

06.05. AUS Melbourne – Direct Underground Fest

07.05. AUS Brisbane – Crowbar

09.05. NZ Wellington – Valhalla

10.05. NZ Auckland – Whammy Bar

Totenritual Festival Invasion 2018

14.06. D Ferropolis – With Full Force

13.07. S Gävle – Gefle Metal Festival

25.07. SLO Tolmin – Metaldays

02.08. D Wacken – Wacken Open Air

04.08. RO Rasnov – Rockstadt Extreme Fest

25.08. A Spital am Semmering – Kaltenbach Open Air

Kommentare

Kommentare