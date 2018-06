Cloven Hoof nähern sich dem Ende ihres mit Spannung erwarteten neuen Albums Immortal.

Gründungsmitglied Lee Payne hat ein kurzes Update gegeben.

„Hi! George (Call) wird bald im Studio sein, um die Vocals aufzunehmen. Alle Backing Tracks sind fertig. Einige Soli sind noch in Arbeit, sie werden aber nach den Vocal Aufnahmen abgeschlossen. Abgesehen davon sollten wir mit der gesamten Produktion bis spätestens Ende Juli fertig sein“.

Die Band bereitet sich weiterhin auf ihren bevorstehenden Auftritt auf dem Bang Your Head Festival in Deutschland (Juli 2018), sowie auf ihre erste Tour durch die Vereinigten Staaten vor, die am 11. September 2018 beginnt.

LINE-Up:

Lee Payne – bass

George Call – vocals

Chris Coss – guitars, backing vocals

Luke Hatton – guitars

Danny White – drums

