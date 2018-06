Thrust haben ein neues Video zu Immortal veröffentlicht. Der Song ist auf dem Album Harvest Of Souls enthalten, welches am 27. April 2018 auf CD über Pure Steel Records veröffentlicht wurde. Das Album wird am 27. Juli 2018 in limitierter Auflage von 300 schwarzen Exemplaren und Insert auch auf Vinyl erscheinen.

Line-Up:

Eric Claro – vocals

Ron Cooke – guitars

Ray Gervais – bass

Joe Rezendes – drums

Angel Rodriguez – guitars

Video: YOD Multimedia – Metal Video Maker

https://www.facebook.com/yodmultimedia/

Link

www.thrustonline.com/

www.facebook.com/pages/Thrust/564068597016948

