Lemmy knows best, das haben wir schon immer alle gewusst und daher freut es mich sehr euch mitteilen zu können, dass das Warten ein Ende hat, fast. Clutch – seit 1993 Neil Fallon (Vocals/Guitar), Tim Sult (Guitar), Dan Maines (Bass) und Jean-Paul Gaster (Drums/Percussion) – haben ihr neues Album in den letzten Wochen und Monaten zusammen mit Vance Powell im Sputnik Sound Studio in Nashville produziert und wird Ende des Jahres auf ihrem eigenen Label Weathermaker veröffentlicht. Der VVK für die Tour startet aber bereits morgen.

CLUTCH

With Special Guests

02.12.18 Berlin, Astra

04.12.18 Köln, Live Music Hall

05.12.18 Frankfurt, Batschkapp

06.12.18 Hamburg, Docks

13.12.18 München, Backstage Werk

14.12.18 Stuttgart, Longhorn LKA

MagentaEINS Prio Tickets: Di., 27.02.2018, 11:00 Uhr

www.telekom.de/magentaeins-priotickets

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Mi., 28.02.2018, 11:00 Uhr u.a. hier

Neil Fallon zum Stand der Dinge im Clutch Camp: „Vor ein paar Wochen haben wir das neue Album in Nashville mit Vance Powell eingespielt. Wir sind mit den neuen Songs wirklich sehr zufrieden. Der Titel fehlt zwar noch… aber wir arbeiten dran; Geburtswehen halt. Ich freue mich besonders darüber, dass wir jetzt die neuen Tourdates in Deutschland ankuendigen und damit die Katze aus dem Sack lassen koennen. Die Planung lag schon lange vor und ist jetzt endlich offiziell. Wenn alles nach Plan läuft wird das neue Album kurz vor unseren Deutschland Terminen veroeffentlicht und dann gibts jeden Abend neue Clutch Songs zu hören. Ich freue mich schon auf die Weihnachtsfeiern in Deutschalnd.“

Kommentare

Kommentare