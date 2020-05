Clutch: “Smoke Banshee” als neue Single der Weathermaker Vault Serie

Clutch veröffentlichen Smoke Banshee, die inzwischen 7. Single im Rahmen Weathermaker Vault Series.

Ursprünglich wurde der Song 2001 auf Clutch’s Album Pure Rock Fury veröffentlicht.

„Ende 2019 fingen wir an, ums um Songs zu kümmern, die wir seit längerer Zeit nicht mehr gespielt hatten“, sagt Neil Fallon. „Wir hatten vergessen, wie viel Spaß es uns machte, Smoke Banshee zu spielen. Die Version auf Pure Rock Fury ist eine Mischung aus einer Live- und einer Studio-Performance. Als wir also unsere Kandidatenliste für die Vault Series erstellten, war es eine leichte Entscheidung, Smoke Banshee im Studio neu einzuspielen“.

Die Single wurde kürzlich von J. Robbins (Jawbox, Jawbreaker, The Sword, Against Me!) neu aufgenommen und abgemischt.

Available on all digital outlets here: https://orcd.co/bjmbdbb

Clutch:

Neil Fallon – Vocals/Guitar

Tim Sult – Guitar

Dan Maines – Bass

Jean-Paul Gaster – Drums/Percussion