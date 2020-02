Code Orange: zweite Single und Video online

Die Grammy nominierte Band Code Orange hat mit Swallowing The Rabbit Whole, den zweiten Song aus ihrem neuen Album Underneath (VÖ 13. März auf Roadrunner Records/WMG) veröffentlicht.

Swallowing The Rabbit Whole kann ab sofort auf allen Streaming-Plattformen konsumiert werden. Das spektakuläre Video zum Song entstand unter der Regie von Max Moore.

Der Clip baut auf den letzten Szenen des ersten Videos für den Titeltrack Underneath auf und verrät die neue Rolle von Jami Morgan dem Schlagzeuger/Sänger in der Band.

Code Orange gehen nach dem Release auf ausgedehnte US Tour (30.03. – 24.04.) und sind für das Coachella Festival und die Knotfest Roadshow (30.05. – 23.06.) bestätigt. Die Dates findet ihr hier.