Daevar: „Delirious Rites“ – das Wahnsinnsdebüt der Kölner Stoner-Doom-Band erscheint heute

Endlich ist es so weit, das Debütalbum Delirious Rites von Daevar erscheint heute, am 27.01.2023, über The Last Dose Records von Jan Oberg (Earth Ship, Grin).

Nach dem erfolgreichen PreOrder sind nur noch wenige Exemplare der Vinyls in den Farben schwarz (100 Stück) oder blau (200 Stück) verfügbar. Ebenfalls noch verfügbar ist die limitierte CD-Ausgabe im Digipak. Die Fans sollten allerdings schnell sein, um noch eine aktuelle physische Version des Wahnsinnsdebüts von Daevar zu ergattern.

Hier kommt ihr direkt zur Bandcampseite und könnt dort ordern!

Weiteres über Daevar und das Album Delirious Rites erfahrt ihr in unserem Review (hier) zum Album und in einem exklusiven Interview (hier) mit der Band!