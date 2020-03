Das Niveau: veröffentlichen neuen Song via YouTube und Facebook

Das Motto: Verbreitet keine Viren, verbreitet diesen Song!

Das Comedy-Folk-Projekt Das Niveau, bestehend aus Sören Vogelsang (Gesang, Kazoo, Schalmei) und Martin Spieß (Gitarre, Gesang), hat sich in den letzten Jahren ziemlich rar gemacht. 2015 verließ Martin Spieß das Berliner Band-Projekt, seitdem suchte Sören Vogelsang einen neuen Partner, um das Duo weiterzuführen. Anfang 2019 kündigte er dann die große Wiederkehr an, ohne jedoch seinen neuen Partner zu benennen. Und tatsächlich, als Support von Saltatio Mortis spielte das Folk-Duo 2019 wieder erste Konzerte und der neue und alte Partner hieß natürlich Martin Spieß.

Heute nun veröffentlichten die beiden einen neuen Song namens Corona via YouTube und Facebook. Wie von den beiden gewohnt, wird auf elektronische Verstärkung verzichtet. Überwiegend äußert man sich über Mittelalter- und Fantasy-Themen, doch auch aktuelle Ereignisse und Themen werden immer mal aufgegriffen. Eigentlich sollte die Nummer erst morgen kommen, doch da heute das Konzert in München wegen Corona ausfällt, will man die Fans trösten. Ob das gelingt, ob der Song echt witzig ist, oder in der momentanen Coronakrise doch geschmacklos …, macht euch selbst ein Bild.