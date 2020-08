Deathstars: neue Termine der Europatournee für 2021

Aufgrund der weltweiten Lage wegen des Covid-19 Virus muss die schwedische Death Glam Sensation Deathstars ihre Europatournee in das Jahr 2021 verlegen.

Sänger Whiplasher Bernadotte dazu: „Das Offensichtliche braucht man wohl kaum zu erklären: Aber es ist uns nicht möglich, die Tournee so zu spielen, wie wir sie vor der Pandemie geplant haben.“

Deathstars arbeiten derzeit an ihrem aktuellen Studioalbum, um mit frischen Songs und brandneuem Material auf die Bühne zurückkehren zu können. Gekaufte Tickets bleiben für die neuen Termine gültig.

Verpasst nicht die Chance, die Band an einem dieser Termine zu erwischen:

15.04. SE Gothenburg – Pustervik

16.04. SE Malmö – KB

17.04. SE Stockholm – Klubben

22.04. FI Helsinki – Tavastia

23.04. FI Tampere – Olympia

06.05. DE Berlin – Hole 44

07.05. DE Stuttgart – Im Wizemann

08.05. DE München – Hansa39

09.05. CH Zürich – Plaza

11.05. IT Rome – Largo

12.05. IT Milan – Legend

13.05. FR Lyon – Rock n Eat Live

14.05. ES Barcelona – Apolo 2

15.05. ES Madrid – Shoko Live

17.05. FR Toulouse – Connexion Live *new*

18.05. FR Paris – La Maroquinerie

19.05. UK London – O2 Academy Islington

20.05. UK Manchester – Academy 3

21.05. UK Glasgow – G2

22.05. UK Nottingham – Rescue Rooms

24.05. BG Antwerp – Kavka

25.05. DE Köln – Luxor

26.05. LUX Esch-Sur-Alzette – Rockhal

27.05. FR Strasbourg – La Laiterie

28.05. NL Utrecht – Tivoli Vredenburg

29.05. DE Hamburg – Markthalle

09.09. RUS Moscow – Arbat Hall

10.09. RUS St. Petersburg – Aurora Hall

12.09. UA Kiev – Atlas

18.09. EE Tallinn – Tapper Club *new*

19.09. LV Riga – Melna Piektdiena *new*

20.09. LT Vilnius – Vakaris *new*

21.09. PL Warsaw – Hydrozagadka

22.09. PL Wroclaw – Club Pralnia

23.09. HU Budapest – A38 Ship

24.09. RO Cluj – Form Space

25.09. RO Bucharest – Quantic

27.09. SI Ljubljana – Orto Bar

28.09. AT Vienna – Szene

29.09. CZ Prague – Meet Factory

30.09. DE Leipzig – Hellraiser

01.10. DE Hannover – Musikzentrum *new*

02.10. DK Copenhagen – Pumpehuset *new*

Die Deathstars wurden im Jahr 2000 in Strömstad, Schweden, gegründet – geboren aus einer Vielzahl von Einflüssen, die von Black und Death Metal über Rock’n’Roll bis hin zu Industrial reichen, hat die Band mittlerweile vier Studioalben veröffentlicht: Synthetic Generation (2003), Termination Bliss (2006), Night Electric Night (2009) und The Perfect Cult (2014). Mit Synthetic Generation waren die Anfänge der Band für viele überraschend, da die Mitglieder alle aus Underground-Extreme-Metal-Bands stammten, und sich mit ihrem neuen sogenannten Death Glam Stil auf komplett neues Territorium gegaben. Termination Bliss erregte die sofortige Aufmerksamkeit der Medien und Fans und brachte der Band 2006 eine große Tour mit Cradle Of Filth ein – der Nachfolger Night Electric Night platzierte sie noch weiter auf dem internationalen Markt, und brachte ihnen so großes Lob ein, dass sogar Rammstein sie mit sich auf Arena-Tour in Europa nahmen. Auf ihrem letzten Album The Perfect Cult haben sie ihren tadellosen Lauf fortgesetzt und auch ihre erste Nordamerika-Tour gespielt, bevor sie einige Jahre unter dem Radar flogen, um nun 2019 – wieder gemeinsam mit ihrem früheren Gitarristen Cat Casino begrüßt – auf die Bühnen der Welt zurückzukehren.

