Eisbrecher: zweite Single „Anna Lassmichrein Lassmichraus“ ab sofort erhältlich

Es zählt unter Musikern zu den unbestrittenen Königsdisziplinen, aus Hits vergangener Tage neue, eigene Versionen zu erschaffen. Mit ihrem neuen Album Schicksalsmelodien perfektioniert die deutsche Gothic-/Industrial-/Rock-/Metal-Formation den Spagat aus geschichtsträchtigen Vorlagen und eigenen Trademarks, und überbrückt gleichzeitig die Zeit bis zum nächsten regulären Studioalbum, das für Frühjahr 2021 angekündigt ist. Am 23. Oktober wird Schicksalsmelodien veröffentlicht.

Einen Vorgeschmack daraus gibt es bereits ab heute mit der Single Anna Lassmichrein Lassmichraus. Erschien bereits vor einigen Wochen mit Skandal Im Sperrbezirk die erste Singleauskoppelung, zeigt die Band nun mit Song-Veröffentlichung Nummer zwei ihre ganze Wandelbarkeit, die sie auf Schicksalsmelodien an den Tag legt. Der Song, im Original von der Band Trio, ist aus dem Jahr 1982 und erzählt die altbekannte Geschichte des harten Lebens eines Rockmusikers auf Tour, der zwischen Frust und Sehnsucht nach zuhause pendelt und in jeder Stadt ein anderes Mädchen hat.

Eisbrecher liefern eine zeitgemäße Version des Kult-Klassikers. Alex Wesselsky: „Wir wollen Menschen zu den Songs bringen, die sonst vielleicht nicht auf die Idee gekommen wären, so etwas anzuhören. Zwischen den Originalversionen unserer Cover-Tracks und dem Jetzt und Hier liegt eine gewaltige Zeitspanne. Alle freuen sich über die grandiose Erkenntnis: Egal, wer was wann wie macht, egal ob aus eigener Feder oder nicht, Hauptsache geil, fett und laut und mit Respekt vor dem Original.“ Auf Schicksalsmelodien runderneuern Eisbrecher insgesamt 14 Songs von Bands und Künstlern, die wir alle aus vergangenen Zeiten und anderen Zusammenhängen kennen. Für viele handelt es sich dabei tatsächlich um schicksalhafte Melodien, die ihre Jugend bestimmt und ihr späteres Leben nachhaltig beeinflusst haben.

Schicksalsmelodien Tracklist:

1. Skandal Im Sperrbezirk (Spider Murphy Gang)

2. Anna Lassmichrein Lassmichraus (Trio)

3. Disco In Moskau (Die Toten Hosen)

4. Out Of The Dark (Falco)

5. Stossgebet (Powerwolf)

6. All We Are (Warlock)

7. Goldener Reiter (Joachim Witt)

8. Freiflug (Megaherz)

9. Bitte, Bitte (Die Ärzte)

10. Eins, Zwei, Polizei (Mo-Do)

11. Flieger Grüß Mir Die Sonne (Hans Albers)

12. Menschenfresser (Rio Reiser)

13. Das Steht Ihr Gut (Rheingold)

14. Schwarzes Blut (Asp)

15. Schicksal

Live 2021:

18.03.21 Innsbruck (A) | Music Hall

19.03.21 Zürich (CH) | Xtra Limmathaus

20.03.21 Antwerpen (B) | Trix

21.03.21 Eindhoven (NL) | De Effenaar

23.03.21 London (UK) | O2 Academy Islington

25.03.21 Paris (F) | La Machine du Moulin Rouge

26.03.21 Strasbourg (F) | La Laiterie

27.03.21 Lyon (F) | CCO Villeurbanne

28.03.21 Barcelona (ES) | Razzmatazz2

30.04.21 Losheim am See (D) | Hexentanz (Headliner)

04.06.21 Wolfhagen (bei Kassel) (D) | Kulturzelt (Headliner)

17.07.21 Niedergörsdorf (D) | 30. Motorcycle Jamboree (Headliner)

18.07.21 Augsburg (D) | Sommer am Kiez (Headliner)

25.07.21 Köln (D) | Amphi Festival (Headliner)

19.08.21 Dinkelsbühl (D) | SummerBreeze (Headliner)

21.08.21 Busdorf (D) | Baltic Open Air (Headliner)

18.09.21 Neu-Ulm (D) | Volle Kraft Voraus Festival (Headliner)

05.11.21 Bochum (D) | RuhrCongress

06.11.21 Dresden (D) | Alter Schlachthof

07.11.21 Berlin (D) | Columbiahalle

11.11.21 Fürth (D) | Stadthalle

12.11.21 Hannover (D) | Swiss Life Hall

13.11.21 München (D) | Zenith

19.11.21 Wien (A) | Gasometer

20.11.21 Leipzig (D) | Haus Auensee

26.11.21 Hamburg (D) | edel-optics.de Arena

27.11.21 Ludwigsburg (D) | MHP Arena

28.11.21 Wiesbaden (D) | Schlachthof

