Fit For An Autopsy: Video zum neuen Song „Pandora“ veröffentlicht

Die sechsköpfige Band Fit For An Autopsy aus New Jersey – Joseph Badolato (Gesang), Patrick Sheridan (Gitarre), Timothy Howley (Gitarre), Will Putney (Gitarre), Peter Blue Spinazola (Bass) und Josean Orta Martinez (Schlagzeug) – wird am 14. Januar ihr sechstes Album Oh What the Future Holds über Nuclear Blast veröffentlichen.

Jetzt hat die Band das Video zu dem ergreifenden und provokativen Song Pandora veröffentlicht. Seht es euch hier an:

„Dies ist einer unserer neuen Lieblingssongs, da er viele unserer Einflüsse auf einmal berührt und einen kollektiven Zusammenschluss unserer musikalischen Vorlieben repräsentiert“, so die Band über den Track. „Textlich beschreibt er den unausweichlichen Weg zur Umweltzerstörung durch die Mechanismen, die wir zur Kontrolle der Gesellschaft zugelassen haben. Es ist kein unbekanntes Thema für FFAA, aber dennoch ein wichtiges und eines, über das wir weiterhin schreiben werden.“

Das Video, bei dem Max Moore Regie führte, „malt dieses Thema auf symbolische Weise, wobei die Beziehung zwischen den Charakteren eine Parallele zu unserer Beziehung zur Erde darstellt“, so die Band weiter. „Eine Welt, die vom Aussterben getrieben wird, endet nur im Aussterben. Danke fürs Zuhören.“