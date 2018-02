Mit Food Courts lang erwartetem Debütalbum Good Luck hat diese Band einen Ansatz gewählt „wie es mal gemacht wurde“. Das heißt 11 Tracks in weniger als einer Woche aufgenommen – alles live im Studio und unter Aufsicht der meisterlichen Ohren von Produzent John Castle. Es schien passend das Good Luck das letzte Album war, das jemals in den legendären Shed Studios, in denen Castle auch schon mit You am I, Vance Joy, The Bamboos und ebenfalls Jack River zusammenarbeitete, aufgenommen wurde.

Während das Album in nur einer Woche aufgenommen wurde, arbeiteten Food Court seit über einem Jahr an den Songs und das Resultat ist ein klassisches Debüt. Ein Skizzenbuch voller Stories von verlorener Liebe, schlaflosen Nächten, Fehlern, angsterfüllten Gedanken und einem leichten Tröpfeln von Optimismus oben drauf. Das Album ist aufgeladen durch melodischen Garage Punk und Performance Skills, die sie bei ihrer Show beim SxSW und auf Tour durch die USA und Kanada verfeinert haben.

Um es mit den Worten von Food Courts Cristian Campano zu sagen: „Good Luck is all about making the right choice even after you’ve made a few wrong choices.“ Und während Fans der ersten beiden DIY EPs der Band sicher sein können, dass ihr Markenzeichen frecher Respektlosigkeiten immer noch intakt ist, erläutert Campano weiter, “Overall we wanted to write songs that were louder, rawer, and straighter to the point than we had previously before.“

