Hexentanz Festival: wurde erneut abgesagt und auf 2022 verschoben

Der ungebetene Besucher aus China will auch nach mittlerweile über einem Jahr nicht wieder abreisen und stürzt die sowieso schon stark strapazierte Event- und Veranstaltungsbranche auch 2021 noch tiefer in die Krise. Der Schmarotzer namens Corona sorgt schon seit einigen Wochen für eine Flut an Absagen unter unseren geliebten Sommerfestivals und nun hat es auch das Hexentanz Festival in Losheim am See erwischt. Vom 30. April bis 2. Mai 2021 sollten u.a. Eisbrecher, Subway To Sally, Nachtblut, Schandmaul und Ingrimm für euch rocken. Das Hexentanz findet erneut vom 29. April bis 1. Mai 2022 statt, bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Lest hier das komplette Statement des Veranstalters:

„Hexentanz Festival – Coronavirus – Festival Termin

Liebe Freunde des Hexentanz Festivals,

wie viele von Euch sich schon denken können, ist es in der aktuellen Situation leider immer noch nicht möglich, das Hexentanz Festival wie geplant durchzuführen. Wir hatten in den letzten Wochen und Tagen noch Hoffnung, aber leider ist es im April noch nicht möglich, eine Veranstaltung in der Größe im Saarland durchzuführen.

Aus diesem Grund haben wir mit allen Beteiligten einen Nachholtermin festlegen können:

29. April – 1. Mai 2022

Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit.

In diesen schweren Zeiten ist Zusammenhalt und miteinander (wenn auch mit Abstand und Maske) sehr wichtig, in der Szene halten wir schon immer zusammen. Hoffe, dass die Maßnahmen der Regierung fruchten und wir bald alle gesund und munter wieder mit den Hexen tanzen können.

Glücklicherweise können wir für den neuen Termin bereits nahezu das vollständige Line-Up bestätigen.

Folgende Bands haben bereits zugesagt:

Eisbrecher – Schandmaul – Subway To Sally

Letzte Instanz – Diary Of Dreams – Nachtblut

Ost+Front – Stahlmann – Mr. Irish Bastard – Harpyie

Schattenmann – Krayenzeit – Ignis Fatuu

Erdling – Hell Boulevard – Circus Of Fools – Ingrimm

The Fright – Mystigma – Snow White Blood

Sollte es die allgemeine Lage zulassen, werden wir im September 2021 eine neue Veranstaltung im Strandbad Losheim der Situation angepasst durchführen. Dazu können wir im Moment noch nicht mehr sagen, wir müssen abwarten, wie es sich in den nächsten Wochen entwickelt und was alles wieder möglich sein wird.

Wünsche Euch und Eueren Familien frohe Ostern bleibt alle gesund,

freue mich Euch bald wieder zusehen

Euer Frank„