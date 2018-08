n einem charmanten Video berichten Ian Gillan und seine erste Band The Javelins über ihre Anfänge, wie sie zueinander fanden – und was Ian Gillan & The Javelins zu einer einzigartigen Band macht. Am 31. August 2018 erscheint das neue Album „Ian Gillan & The Javelins“ bei earMUSIC als CD Digipak, 1LP Gatefold (180g, schwarz) und Digital.

Kommentare

Kommentare