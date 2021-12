Imperial Triumphant – An Evening With Imperial Triumphant (live)

Artist: Imperial Triumphant

Herkunft: New York, USA

Album: An Evening With Imperial Triumphant (live)

Spiellänge: 42:00 Minuten

Genre: Avantgarde Metal, Progressive Metal, Black Metal, Jazz Metal

Release: 26.11.2021

Label: Century Media Records

Link: http://www.imperial-triumphant.com/

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre – Ilya

Bass, Keyboard, Piano, Gesang – Steve Blanco

Schlagzeug – Kenny Grohowski

Tracklist:

Rotted Futures Atomic Age Chernobyl Blues Transmission to Mercury Swarming Opulence Cosmopolis

Und noch ein Livealbum in Corona-Zeiten. Gleich eins vorweg: Ein Livealbum, welches der Extrem Metal Fan unbedingt haben muss, denn es ist von den Avantgarde (Black) Metallern Imperial Triumphant. Aufgezeichnet wurde der Livemitschnitt im letzten Jahr mitten in der Corona-Krise im New Yorker Slipper Room, einem geschichtsträchtigen Varieté-Theater. Erschienen ist An Evening With Imperial Triumphant am 26.11.2021 bei Century Media Records auf schwarzem Vinyl.

Imperial Triumphant ist ein Avantgarde Metal Trio aus New York, dessen Kopf Ilya (Folterkammer) ist, der Gesang, Gitarre und Orchestration übernimmt. Begleitet wird er von den zwei Mitstreitern Kenny Grohowski (Drums) und Steve Blanco (Bass, Keyboards, Piano, Gesang …)

Also, ich weiß jetzt überhaupt nicht, warum so eine Band wie Imperial Triumphant bisher an mir vorbeikam!? Imperial Triumphant sind ja genau das, was ich immer suche. Zwar noch (Black) Metal, aber eigentlich davon auch viel zu weit weg, um nur dort eingeordnet zu werden. Alles, was man eben nicht so eindeutig einordnen kann, wird gemeinhin unter Avantgarde eingestuft. In diesem Fall eben unter Avantgarde Metal, da der Anteil an Metal noch zu überwiegen scheint. Wobei ich schon gestehen muss, dass ich das in diesem Fall nicht unbedingt so eindeutig feststellen kann, denn der Anteil an jazzigen Einflüssen ist hier schon extrem hoch, genauso wie der Anteil an Soundsequenzen, die man auch nicht unbedingt im Metal ansiedeln muss, sondern eher wohl für Soundtracks konzipiert zu sein scheinen. Ich persönlich würde Imperial Triumphant am ehesten als experimentell avantgardistische Jazz Metal-Band bezeichnen, auch wenn nicht unbedingt alle Songs jazzige Anteile haben. Einiges erinnert mich an die verrückten Sachen von John Zorns Naked City oder auch Painkiller.

Das, was Imperial Triumphant auf diesem Livealbum, welches aus Stücken aus den beiden Alben Alphaville (2020) und Vile Luxury besteht, veranstalten, ist herrlich schön schräg und wirkt teilweise wie eine großartige Kakofonie. Bewusst gesetzte Missklänge zwischen anziehend und abstoßend. Manchmal sogar das Nervenkostüm angreifend.

Es ist einmalig zu hören, dass so was überhaupt live geht. Live bedeutet natürlich auch hier unter Corona-Bedingungen, also sind Publikumsreaktionen nicht zu vernehmen. Das wäre natürlich noch einmal was anderes, zu sehen und zu hören, wie das mit Publikum geht und wie dieses reagiert. Sollte einmal eine Tour in unseren Gefilden zusammenkommen, werde ich sofort dabei sein. Also Imperial Triumphant meldet euch bei mir!

Dunkle Klänge, die ihren Ursprung wohl irgendwo weit weg im Black Metal haben, wunderbar mit jazzartigen, manchmal sogar mit kabarettistischen Anklängen angereichert, was zu einem einzigartigen Klangbild führt, welches man in dieser Art und Weise vorher noch nicht im Entferntesten wahrgenommen hat.

Eine sehr schräge Sache, die mir persönlich außerordentlich gefällt. Ob dies für die Ohren vor breiterem Publikum geeignet ist, sei mal dahingestellt. Also, höchstens vielleicht, wenn dieses „breit“ ist 😉